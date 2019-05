No conocen límites

Los Centauros de Ciudad Juárez continúan con sus entrenamientos de cara al juego por el campeonato de la Liga de Futbol Americano de México (FAM) que disputarán ante los Pioneros de Querétaro el próximo 26 de mayo en la capital queretana.

Abraham Orozco, uno de los capitanes del equipo juarense dijo que ellos son un equipo joven, que hizo cosas buenas al inicio de la temporada y otras no tanto, pero que aprendió mucho sobre la marcha.

“Creo que el cielo es el límite para nosotros. Vamos a jugar una gran final como nosotros mismos nos lo permitamos en todos los aspectos”, señaló Orozco.

El jugador de los Centauros comentó que conforme pasaron los juegos aprendieron a manejar mejor la adversidad y todo fue una experiencia de vida que espera les ayuda en la final contra los Pioneros.

“Podemos hacer en la final todo el ruido que queramos. Tenemos todo para cumplir nuestras metas. Sólo hay que trabajar fuerte. Tenemos el talento en una ofensiva que puede correr el balón y con receptores que pueden hacer jugadas grandes. Tenemos una gran defensiva en todos los aspectos”, consideró Orozco.

El triunfo en la semifinal sobre los Bulldogs el sábado anterior les dio una inyección de ánimo en el equipo, por lo que Orozco cree que tienen que aprovechar eso, además de que “estamos jugando el tipo de futbol americano con el que puedes ganar partidos”.

“Aún tenemos que ir a ganarle a los Pioneros, pero sí, creo que nuestro equipo es un equipo que puede ganar el campeonato. Primero había que meterse ahí. Nuestra meta es mucho más grande que sólo eso”, declaró.

El mariscal de campo Juan Carlos Barraza comentó que el equipo se encuentra en un buen momento, muy grato y muy ameno.

“Ahorita estamos todos muy contentos, todos con el ánimo por las nubes por lo que se ha hecho. Desde que se inició este proyecto el objetivo era muy claro, ganar el campeonato, así se dijo en su momento, directivos, cuerpo técnico, jugadores y seguimos con ese objetivo en la mente”, dijo Barraza.

Destacó que los integrantes de la escuadra no dejaron que situaciones extra cancha los afectaran.

“Y el estado de ánimo que tenemos es muy, muy positivo, sabemos que tuvimos ahí varias cosas que nos afectaron fuera de lo que es el futbol. La salida del coach Balderrama, el fallecimiento del coach Óscar, los problemas con la directiva y todo eso, pero no hemos dejado que nos afecten, y ahorita el equipo está muy concentrado en lo que se tiene que hacer y traer alegría a la gente de Ciudad Juárez”, concluyó el mariscal juarense.