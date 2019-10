No conoce límites

El camino a ‘Tokio 2020’ para el artemarcialista juarense Carlos Rubén Navarro sigue firme, luego que ayer se colgó la medalla de plata en la categoría Menos de 63 kilogramos en el Abierto de Canadá, en Montreal, y logró sumar más puntos para el ranking olímpico.

Navarro Valdez logró instalarse en la final de su categoría en esta competencia en la que enfrentó al chileno Sebastián Navea, rival con el que perdió con un puntaje de 3-2 en una pelea muy cerrada.

La ruta para llegar a la presea plateada para Carlos Rubén comenzó en la fase de octavos de final, instancia en la que el atleta fronterizo se impuso de manera contundente al chileno Yeison Flores con un puntaje de 30-4.

Luego, en cuartos de final, el mexicano derrotó al canadiense Braven Park con score de 15-13.

En semifinales volvió a derrotar a otro representante de Canadá, Kristian Petrovski, con puntaje de 35-17, y así aseguró la medalla de plata al calificar a la final.

En esta misma categoría también participaron otros dos artemarcialistas mexicanos, el poblano Rogelio González y el capitalino Jorge Luis Rodríguez, quienes no lograron avanzar de la fase de octavos de final.

“Sólo uno sabe de lo que uno es capaz, que nadie te ponga límites. Que nadie te diga que no. La perseverancia y la disciplina dan su resultado! Sigue tu sueño! (sic); escribió el atleta fronterizo en redes sociales antes de viajar a Canadá.

Navarro Valdez no tendrá suficiente tiempo para festejar la obtención de su medalla, pues el jueves 10 del mes en curso arrancará la Presidents Cup, competencia que se desarrollará en Las Vegas, Nevada y a la que el juarense asistirá en busca de conseguir más puntos para el ranking olímpico.

El atleta fronterizo viajará de nueva cuenta con la Selección Mexicana Élite para encarar esta competencia en la 'Ciudad del Juego' que repartirá 20 unidades para la clasificación.