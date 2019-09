No claudican

Pittsburgh.- Los Acereros de Pittsburgh no tienen planes de claudicar en la temporada tras la lesión de codo que dejó fuera a Ben Roethlisberger hasta 2020.

“Nuestro nivel de expectativas en términos de nuestra actuación no cambiará”, dijo ayer el entrenador en jefe Mike Tomlin.

Un día después de anunciar que el codo derecho de Roethlisberger requerirá una cirugía que lo mantendrá fuera por el resto del año, los Acereros (0-2) iniciaron el proceso para seguir adelante, mejorando su irregular defensiva y consiguiendo algo de profundidad detrás del nuevo mariscal titular Mason Rudolph.

Pittsburgh envió a Miami tres selecciones de Draft –una de primera y una de quinta ronda de 2020, así como una de sexta ronda de 2021–, a cambio del defensive back Minkah Fitzpatrick y una selección de cuarta ronda del Draft de 2020. Los Acereros firmaron también al exsuplente de Denver, Paxton Lynch, de la escuadra de prácticas, para colocarlo detrás de Rudolph y Delvin Hodges.

La frustración de Fitzpatrick, la 11ma selección global en el Draft de 2018, había crecido debido a su papel en la reconstrucción de los Delfines. Miami comenzó a ofrecerlo en canje después de la derrota en la Semana Uno ante Baltimore y encontró a un socio deseoso en los Acereros, que no contarán con su safety titular Sean Davis al menos durante los próximos dos meses.

Davis sufrió una lesión en un hombro contra Seattle. El equipo colocó a Davis en la reserva de lesionados, aunque Tomlin comentó que hay una oportunidad de que el jugador pueda regresar en la campaña.

Tomlin admitió que el cuerpo de entrenadores quedó encantado con Fitzpatrick previo al Draft de 2018, pero sabía que cualquier posibilidad de tenerlo era una “utopía”, pues los Acereros no reclutarían sino hasta la 28va posición. Miami seleccionó a Fitzpatrick 17 lugares antes y Pittsburgh tomó al safety Terrell Edmunds más tarde en la ronda inicial.

Edmunds y Fitzpatrick alinearán juntos el domingo en San Francisco.

Aunque Fitzpatrick jugó una variedad de posiciones en Miami, incluidas esquinero, slot cornerback y linebacker en algunos paquetes de sustituciones, comenzará su etapa en Pittsburgh como safety.

“Es un jugador con varios talentos, y en algún punto vamos a utilizar esos talentos como un activo para nosotros”, anticipó Tomlin. “Pero vamos a dejar que empiece en un terreno firme esta semana en términos de su contribución. Y eso significa jugar una posición”.

Fitzpatrick logró dos intercepciones en su año de novato para Miami. Consiguió seis tackles y un balón suelto forzado la semana pasada contra Nueva Inglaterra.

Pasa de un equipo que podría ser el peor en la NFL a un club que inició la temporada esperando estar en los playoffs. Esas metas lucen inciertas, sin Roethlisberger y con la ofensiva ahora en las manos de Rudolph, de 24 años.

Tomlin se negó a entrar en detalles de la naturaleza de la lesión de Roethlisberger. El veterano de 16 años en la NFL se someterá a una cirugía en los “próximos días” y aún no hay una estimación sobre cuánto tiempo estará fuera. Roethlisberger anunció el lunes que planea regresar para 2020.

“Tiene toda la intención de regresar de esta lesión y todo lo que hemos escuchado. Estamos tranquilos al saber que hay una buena posibilidad”, manifestó Tomlin.



Brees, confiado en cirugía y dedicado a la rehabilitación

Nueva Orleans.- El lesionado mariscal de los Santos, Drew Brees, dice que tiene programada una cirugía en el pulgar de la mano con la que lanza para hoy en Los Angeles.

Mediante un mensaje de texto a los medios informativos, incluida The Associated Press, Brees señaló que está “confiado en la cirugía que se realizará”.

El mariscal de campo añadió que se dedicará de lleno a un proceso de rehabilitación para jugar lo más pronto posible.