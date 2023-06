No cierra Lozano puerta a ser asistente del DT del Tri

Ciudad de México.- Jaime Lozano está dispuesto a ser auxiliar técnico de la Selección Mexicana si el próximo DT lo pide expresamente, aunque sabe que la historia también tiene casos de interinos que se quedaron en el puesto, como ocurrió con Lionel Scaloni, hoy campeón del mundo con Argentina.

"Hablaba en su momento de que tuve un proceso bueno, con una medalla de bronce, con muchos jugadores que iban a continuar en el proceso a 2026 y por eso veía posibilidades de ser tomado en cuenta como un candidato más.

"Si las cosas salen bien es ir sumando de a poquito o de a mucho en la confianza del equipo, de jugadores y del país y la afición, que lo que más he recibido de ellos es agradecimiento y muestras de cariño y más por la nacionalidad que por un buen resultado, también sé que el futbol es así, cuando no hay buenos resultados un poco el castillo de naipes puede venirse abajo para muchas personas, paso a paso, hay algunos otros casos como del actual campeón del mundo que llegó de manera muy similar a dirigir su primera Copa del Mundo", comentó en la conferencia de prensa previa al juego contra Haití.

Lozano esbozó una leve sonrisa cuando le preguntaron si estaba dispuesto a continuar como auxiliar técnico tras la Copa Oro.

"Si llegas a un cuerpo técnico tiene que ser porque el cuerpo técnico te pidió. Ya antes pude estar en un par de ellos y si el cuerpo técnico quiere que esté y cree que le puedo ayudar, mi ego es así de chiquito, puedo ser auxiliar del que sea si cree que le puedo ayudar, si lo ve así el entrenador que le toque venir lo pensaría, no es un sí o no, pero lo pensaría de verdad", mencionó.

Jimmy recalcó que no hizo el favor a Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, en espera de que al finalizar este torneo lo nombren como el encargado del proceso al Mundial 2026.

"No le presenté un proyecto, muchas veces en el futbol necesitas que una sola persona confíe en ti, no necesitas que muchas más lo hagan, depende de ti aprovechar las oportunidades.

"Me gusta más hacer favores que cobrarlos, no en el futbol, en la vida, uno se siente mejor cuando puede ayudar a alguien que andar haciéndolo con la intención después de cobrar algo, no soy ese tipo de personas, estaré aquí primero por esta Copa, después hay que pensar las cosas de los dos lados, para mí estar aquí es un sueño, cuando eres jugador quieres consolidarte y llegar a Selección y cuando eres técnico prácticamente lo mismo, en mi cabeza no está eso sino el hacer una gran Copa Oro", expresó Lozano.

Romo quiere a Lozano para 2026

Luis Romo, jugador que fue formado por Jaime Lozano, desea que el técnico permanezca al frente del equipo hasta 2026.

"Estamos con una deuda que queremos cumplir, motivados, con ganas de devolver a la gente esa ilusión y que nos vean entregarnos en la cancha, pero eso no quiere decir que con Diego no estuviéramos así.

"Sí, claro, Jaime es un tipo capacitado, tiene una idea muy clara, la transmite, se adapta muy bien, nos impulsa y da un plus a las características de cada uno de los jugadores y es ideal que esté él como entrenador", comentó.