No cesan contagios

Nashville, Tennessee.- Otro jugador y otro integrante del personal de los Titanes de Tennessee dieron positivo por el coronavirus, mientras que en el resto de la NFL no hubo ningún nuevo caso positivo ayer, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

El brote en las filas de los Titanes llegó a 20 casos, con 18 positivos desde el martes.

La Liga dio a conocer los resultados después de que pospusieron el juego de los Patriotas en Kansas City para hoy en la noche. El mariscal titular de Nueva Inglaterra Cam Newton y Kordan Ta’amu, mariscal de campo del equipo de prácticas de los Jefes, fueron añadidos el sábado a la lista de bajas por Covid-19.

La persona habló con AP bajo la condición de anonimato ayer debido a que tanto la NFL como los Titanes no habían anunciado los últimos resultados.

Las pruebas negativas de ayer incluyen a un jugador de los Santos de Nueva Orleans que dio positivo el sábado, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Los Santos jugaron su partido de ayer ante Detroit.

Tras los últimos resultados, Minnesota (1-3) y que perdió ante Tennessee la semana pasada, derrotó ayer a Houston (0-4).

Hoy, la Liga llevará a cabo una conferencia telefónica con los 32 equipos para reforzar la necesidad de seguir los protocolos, incluyendo los cambios que realizaron esta semana tras el brote en los Titanes, proporcionando actualizaciones de pruebas, así como el rastreo de contactos y cumplir las medidas de higiene.

Hoy por la noche los Patriotas jugarán en Kansas City desde las 5:05 de la tarde (tiempo de Cd. Juárez). El choque entre los Halcones de Atlanta y los Empacadores de Green Bay comenzará ahora a las 6:50 de la tarde.

Ayer fue el sexto día consecutivo que un integrante de la organización de los Titanes tuvo un resultado positivo. Los Titanes esperaban volver a sus instalaciones hoy o mañana, pero deberán tener días consecutivos sin un sólo positivo antes de que eso ocurra.

El miércoles es la fecha más próxima que podrían volver a sus instalaciones, el día en el que Tennessee comenzará sus entrenamientos para enfrentar a los Bills de Buffalo el 11 de octubre.

El brote en Tennessee aparentemente comenzó el 24 de septiembre cuando el esquinero Greg Mabin, del equipo de prácticas, fue puesto en la lista de reservas por Covid-19. El resultado del coach de linieros Shane Bowen salió positivo el 26 de septiembre y no viajó con el equipo a Minnesota.

Después de que la NFL optó por posponer el juego del domingo de los Titanes frente a Pittsburgh, la Liga lo reprogramó para la Semana 7, el 25 de octubre cuando Tennessee tenía una semana de descanso. La Liga también cambió el descanso de Baltimore a la Semana 7, por lo que los Cuervos podrán enfrentar a Pittsburgh el 1 de noviembre.

Cargadores 31, Bucaneros 38

Tampa, Florida.- Tom Brady lanzó para 369 yardas y cinco touchdowns, todos a diferentes receptores, para ayudar a los Bucaneros de Tampa Bay a borrar un déficit de 17 puntos y superar 38-31 a los Cargadores de Los Angeles e hilvanar su tercera victoria.

Varios integrantes de los Lightning de Tampa Bay, que recientemente se llevaron la Copa Stanley, estuvieron presentes en un palco del Raymond James Stadium, junto con la Copa.

Brady se recuperó de una intercepción que fue devuelta a touchdown para mantener a los Bucs (3-1) como líderes de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Cinco jugadores –Mike Evans, Scott Miller, O.J. Howard, Cameron Brate y el novato Ke'Shawn Vaughn– atraparon pases de anotación de Brady, quien lanzó cuatro de ellos luego de estar abajo 24-7 en el segundo periodo.

El novato Justin Herbert completó 20 de 25 pases para 290 yardas y tres touchdowns por los Cargadores (1-3), que han perdido tres duelos seguidos desde que tuvieron que colocar a la sexta selección del pasado Draft en la alineación antes de lo anticipado debido a las lesiones de Tyrod Taylor.

El juego tuvo un giro drástico en el último minuto de la primera mitad. Ndamukong Suh forzó un fumble dentro de la yarda 10 de Los Angeles mientras los Cargadores intentaban terminarse el reloj. El apoyador Devin White recuperó y abrió la puerta para el pase de touchdown de seis yardas de Brady a Evans, quien concluyó con siete recepciones para 122 yardas.

Cuervos 31, Washington 17

Landover, Maryland.- Lamar Jackson se escapó 50 yardas para la anotación y lanzó otros dos pases de touchdowns para que el actual JMV de la NFL y los Cuervos de Baltimore se recuperaran de su actuación de la semana pasada al tomar control del juego desde los primeros minutos y derrotar 31-17 a Washington.

Luego de una humillante derrota ante Kansas City el lunes pasado, los Cuervos (3-1) llegaron al medio tiempo con ventaja de 21-0 antes de iniciar el tercer cuarto con una serie que culminó con la segunda recepción anotadora de Mark Andrews.

Eso fue suficiente para propinarle a Washington (1-3) su tercera derrota consecutiva.

Fue un juego difícil de ver para el entrenador en jefe de Washington Ron Rivera, no sólo por el marcador. Debilitado por el tratamiento que recibió durante la semana para tratar el cáncer de nódulos linfáticos que lo aqueja, Rivera ocasionalmente tomó descanso en la banca.

El coach, en su primer año con Washington, vistió una camiseta con la leyenda ‘Rivera Strong’.

Después de lanzar tres intercepciones la semana pasada, el mariscal de Washington Dwayne Haskins Jr. completó 32 de 45 envíos para 314 yardas, una marca personal. Fue capturado en tres ocasiones, dos de ellas a manos de Matthew Judon.

Los números de Jackson fueron más discretos, pero manejó al ataque de Baltimore de manera eficiente con 14 pases completos en 21 intentos para 193 yardas.

Limitado a 97 yardas aéreas ante los Jefes, Jackson superó ese total al medio tiempo. Contó con el respaldo de una sólida defensiva que pretendía redimirse luego de permitirle a Kansas City 517 yardas en la derrota de Baltimore 34-20.

Vikingos 31, Texanos 23

Houston.- Dalvin Cook corrió para 130 yardas y dos touchdowns y los Vikingos de Minnesota resistieron una última embestida de los Texanos para sumar su primer triunfo y vencer 31-23 a Houston, que sigue sin ganar en la temporada.

Los Texanos se acercaron a 8 puntos con el pase de Deshaun Watson a Kenny Stills para una anotación de 24 yardas en cuarta oportunidad y 10 por avanzar a unos seis minutos del final.

La defensiva de Houston contuvo a Minnesota y Will Fuller realizó una acrobática recepción a una mano en cuarto down que, inicialmente, fue decretada como touchdown con cerca de un minuto en el reloj. Pero, tras revisarse la jugada, se determinó que el balón tocó el césped antes de que Fuller pudiera controlarlo y Minnesota (1-3) recuperó la posesión y se acabó el tiempo restante.

Alexander Mattison añadió un touchdown por la vía terrestre y Kirk Cousins lanzó para 260 yardas con una anotación por los Vikingos.

Houston, con la peor defensiva contra la carrera en toda la NFL, pasó nuevamente problemas en ese rubro y admitió 162 yardas por tierra para que los Texanos se colocaran con marca de 0-4 por primera vez desde 2008. La derrota en casa ante un equipo que llegó al juego sin conocer la victoria resalta lo complicada que fue la primera parte del calendario de Houston e incrementa la presión sobre el coach Bill O’Brien, cuyo equipo ganó la División Sur de la AFC los últimos dos años.

Watson pasó para 300 yardas y dos touchdowns y Fuller tuvo 108 yardas y una anotación, pero no pudo controlar el último pase en su dirección.

Harrison Smith, de Minnesota, salió expulsado por un golpe casco a caso sobre Jordan Akins a finales de la primera mitad. Akins sufrió una conmoción en la jugada pero completó la recepción de 26 yardas. Salió del terreno por su propio pie.

Adam Thielen terminó con ocho recepciones para 114 yardas y una anotación por los Vikingos, mientras que el novato Justin Jefferson tuvo cuatro recepciones para 103 yardas, su segundo encuentro consecutivo con al menos 100.

Cardenales 21, Panteras 31

Charlotte.- Teddy Bridgewater lanzó para 276 yardas y dos touchdowns, corriendo para su primera anotación desde que sufrió una devastadora lesión en la rodilla en el 2016, y las Panteras de Carolina resolvieron sus problemas en la zona roja para vencer 31-21 a los Cardenales de Arizona.

Las Panteras (2-2) anotaron touchdowns en las primeras cuatro veces que alcanzaron la yarda 20 de los Cardenales y llegaron a tener ventaja 28-7, una semana después de que se conformaron con cinco goles de campo en el triunfo 21-16 ante los Cargadores.

Bridgwater anotó su primer touchdown por tierra desde el 20 de diciembre del 2015, en una jugada desde la yarda 18 superando varias tacleadas y alcanzar la zona de anotación para la ventaja 14-0 de Carolina en el primer cuarto.

Se trató de su primer touchdown por tierra desde que se desgarró el ligamento anterior cruzado y sufrió una dislocación en la rodilla izquierda durante una práctica en el campamento de entrenamiento con los Vikingos.

Las Panteras pudieron recibir hasta 5,240 aficionados ayer debido a las nuevas directrices del estado que impuso el gobernador Roy Cooper. En el estadio se informó la asistencia de 5,120 en el primer juego en el que permitieron el ingreso de aficionados esta temporada en el estadio Bank of America.

Halcones Marinos 31, Delfines 23

Miami Gardens, Florida.- Russell Wilson lanzó para 360 yardas y dos pases de touchdown y los Halcones Marinos de Seattle colocaron su marca en 4-0 con un triunfo 31-23 sobre los Delfines de Miami.

Los Halcones Marinos habían ganado los primeros cuatro juegos de la temporada en una sola ocasión en la historia de la franquicia –2013 cuando conquistaron su único Super Bowl. Han anotado al menos 30 puntos en cuatro partidos en fila por primera vez desde 2015.

El cambio de horario y el calor de Florida no fueron problema para los Halcones Marinos. Tampoco lo fueron las lesiones que los dejaron con un mermado perímetro, y en cinco ocasiones Seattle obligó a Miami a conformarse con goles de campo antes de que los Delfines finalmente ingresaran a la zona de anotación en los minutos finales.

Wilson conectó con David Moore para un pase de 57 yardas en los últimos minutos de la primera mitad para abrir la puerta al touchdown que le dio a Seattle ventaja de 17-9 al medio tiempo.

Wilson, quien completó 24 de 34 envíos, empató el récord de Peyton Manning de 15 pases de touchdown en los primeros cuatro juegos de la campaña. Manning lo logró en 2013.

DK Metcalf terminó con cuatro recepciones para 106 yardas, Moore tuvo tres para 95 y Chris Carter corrió para 80 yardas y un par de anotaciones.

Pero los Halcones Marinos se fueron en blanco en dos viajes a la zona roja, incluyendo una intercepción de Xavien Howard a pase de Wilson. Seattle estaba de 10-10 en la campaña.

Ryan Fitzpatrick completó 29 de 45 pases para 315 yardas, pero lanzó dos intercepciones por Miami (1-3). También corrió para un touchdown y fue el mejor corredor de Miami con seis acarreos para 47 yardas.

Arriba 17-15, Wilson lanzó un pase de touchdown de 17 yardas a Moore para aumentar la ventaja a 24-15 con 5:24 en el reloj.

En su siguiente posesión, Wilson encontró a Metcalf para una ganancia de 32 yardas hasta la yarda 1 de Miami, lo que abrió la puerta para el segundo touchdown de Carter a 4:05 del final, que colocó el marcador 31-15.

Santos 35, Leones 29

Detroit.- Drew Brees lanzó dos pases de anotación a Tre'Quan Smith en espacio de 2:19 minutos en el segundo cuarto para ayudar a los mermados Santos de Nueva Orleans a borrar un déficit de 14 puntos y vencer 35-29 a los Leones de Detroit.

Nueva Orleans (2-2) inició el encuentro con seis titulares en la lista de lesionados y después de una noche de poco descanso. De acuerdo con una persona con conocimiento de la situación, uno de sus jugadores tuvo un falso positivo por coronavirus el sábado, lo que desencadenó una nueva ronda de análisis durante la noche entre jugadores y personal en Detroit.

En los primeros minutos del partido en un vacío Ford Field, los Leons (1-3) parecían dispuestos a aprovecharse de un equipo que no contó con tres titulares en cada lado del balón, tomando ventaja de 14-0 luego de apenas 4:37.

Sin embargo Nueva Orleans respondió con 35 puntos consecutivos desde el final del primer cuarto hasta la mitad del tercero para tomar el control del encuentro.

Matthew Stafford terminó la racha de los Santos con un pase de touchdown de una yarda a T.J. Hockenson al final del tercer período. Los Leones se acercaron a seis puntos con 3:36 minutos por jugar en el cuarto final con un acarreo de cinco yardas de Adrian Peterson. Hockenson logró conversión de dos puntos.

Los Santos sellaron la victoria con una conversión de Brees en tercera y cinco desde su 27 con un pase de 19 yardas a Smith y una carrera de cinco yardas de Alvin Kamara en tercer down y tres por avanzar.

Detroit ha tenido un sólido inicio en cada uno de sus cuatro juegos de la campaña, pero apenas tiene una victoria.

Jaguares 25, Bengalíes 33

Cincinnati.- Joe Mixon corrió para 151 yardas y dos touchdowns, atrapó un pase de Joe Burrow para otra anotación y los Bengalíes de Cincinnati sumaron 505 yardas para superar 33-25 a los Jaguares de Jacksonville y obtener su primer triunfo de la campaña.

Los Bengalíes (1-2-1) superaron sus recientes problemas en la línea ofensiva y Mixon redondeó su primer gran partido de la temporada y que ayudó a que el novato Burrow completase varios excelentes pases.

Burrow, ganador del trofeo Heisman, otra vez se mostró bien afilado, lanzó para 300 yardas y un touchdown a Mixon, pero también cometió algunos errores significativos.

Después de ser zarandeado 18 veces y capturado en ocho la semana pasada en el empate 23-23 ante Filadelfia, Burrow hizo lo suyo y se mantuvo sin grandes problemas en las jugadas por aire y tierra de los Jaguares.