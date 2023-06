No carga Cocca con la culpa por fracaso en Qatar 2022

Las Vegas.- Vapuleado por la opinión pública y en la víspera del juego contra Estados Unidos, el técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, recordó que él no carga con la culpa de lo ocurrido en el Mundial de Qatar.

"Sé donde estoy sentado, la silla que ocupo, no me están criticando a mí, me están criticando al técnico o al proceso, a alguien hay que echarle la culpa, el que tiene la culpa es el técnico.

"Ni fui a Qatar, no tuve la culpa de nada, eso está claro, acepto donde estoy y entiendo a la gente, entiendo donde estoy, lo que están diciendo, creo en el trabajo y tiempo, si los que me contrataron confían en mí, que con trabajo y tiempo vamos a cambiar a esta Selección, bueno, ojalá tenga eso, trabajo y tiempo, y me lo tengo que ir ganando partido tras partido y cada partido ponemos en juego nuestro prestigio", comentó en la conferencia previa a la Semifinal de la Nations League.

Cocca entiende que hay un entorno adverso desde su llegada al banquillo del Tricolor.

"Ganas, compromiso, poco trabajo, pero con ganas y voluntad se puede construir y se pueden hacer milagros, así que estamos empezando a creer en nosotros y queremos que crea la gente que ve a la Selección, sabiendo la silla donde estoy y sabiendo que hay más gente que quiere que me vaya a que me quede, pero estamos convencidos de lo que hacemos y que el trabajo y la dedicación y lo que venimos haciendo hace cuatro meses se va a ver reflejado.

"Después el resultado no lo podemos manejar, pero sí hay compromiso, hambre, trabajo y ambición el mexicano lo va a ver y se va a sentir identificado", dijo.

El timonel de la Selección Mexicana insistió en que el equipo enorgullecerá a los aficionados.

"Somos conscientes de que es un partido muy importante, siempre jugar un Clásico lo es, un partido contra Estados Unidos es muy importante y queremos darle una alegría a la gente, el compromiso que tenemos es el máximo para poder salir a la cancha y ganar el partido.

El mexicano es noble y quiere sentirse identificado dentro de la cancha y tenemos la oportunidad de mostrarle al mexicano, y sobre todo al que vive en Estados Unidos y extraña a su patria, que se puede sentir identificado con nosotros", comentó.

Descartó que mañana dispute el partido más importante de su carrera.

"Dios quiera que no, que vengan muchos más, sueño con el 2026, ir a un Mundial, cada caso es importante, somos conscientes de lo importante que es jugar con Estados Unidos en este momento, estamos con todas las ganas poniendo el trabajo, buena onda y actitud positiva para ganar", expresó.

Está abierto a la convocatoria de naturalizados, justo ahora que Julián Quiñones inició su proceso.

Cocca también habló sobre Alexis Vega y Sebastián Córdova, prácticamente descartados para el juego de este jueves en Las Vegas.

"Tanto Sebastián como Alexis son dos jugadores muy importantes, Alexis tuvo proceso de Selección, jugó el Mundial y es desequilibrante, Sebastián tuvo muy buena Liguilla, los dos estaban arrastrando temas de lesión, el tema de la Liguilla sabíamos que los íbamos a tener un poco desgastados, considerando la calidad de jugadores que son decidimos que vinieran y seguir tratándolos, hoy todavía no están, esa es la realidad", dijo.