No baja la guardia

Emocionado de estar una vez más en su casa, dijo estar el boxeador juarense Bryan ‘El Niño’ Maravilla Flores dos días antes de subir al ring para medirse al argentino Jorge Abel ‘Picante’ Bermúdez, mientras que Miguel ‘Mickey’ Román dejó entrever que en caso de perder esta podría ser la última pelea ante su afición, pero él saldrá mentalizado en conseguir el triunfo.

“Estoy muy contento, muy emocionado por estar de nueva cuenta aquí en Ciudad Juárez y una gran pelea, no estoy pa’ nada confiado, la verdad al contrario, estoy alerta porque hace dos años justamente estaba peleando con un argentino y me tumbaron tres veces, me levantaba para noquearlo en el round número nueve”, declaró este miércoles ‘El Niño Maravilla’ en conferencia de prensa.

“Yo los conozco, sé que viene con todo, sé que está fuerte, yo sé cómo vienen a pelear y es lo que me tiene alerta. Pero estoy muy contento por el campamento que hice, no estoy confiado, vengo a trabajar serio y voy a ganar primeramente Dios”, agregó Flores.

Miguel Román dijo estar contento y emocionado por pelear en casa, al tiempo que agradecido con su promotor por ponerlo ante un peleador fuerte y de experiencia como el japonés Takuya Watanabe.

-Al igual que lo han hecho otros, tu rival en turno también dijo que te va a retirar, ¿qué piensas de eso?

“Todos vienen a quererme retirar y pues no es así, pero sí él me gana podría ser mi última pelea el Juárez, por qué no. Yo vengo muy bien preparado, tuvimos un buen campamento con el equipo de trabajo yo pienso en ganar. Sé que es una pelea dura, una pelea en la que tengo que ser inteligente y a demostrar que aquí estamos todavía”, respondió ‘Mickey’ Román.

Por su parte, el argentino Jorge Abel ‘Picante’ Bermúdez, rival de Bryan Flores, dijo que viene bien preparado porque originalmente estaba programado para pelear en Polonia el 22 de marzo.

“Nosotros venimos a enfrentar a Bryan, sabemos que es un buen boxeador, pero nosotros damos un buen boxeo también, me vengo preparando bien para una pelea que iba a ser en Polonia el 22 de marzo y, bueno, salió esta oportunidad para enfrentar a Bryan y estamos muy bien preparados para enfrentarlo y darle para adelante el día del combate”, dijo Bermúdez.

En choque de mujeres, la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández se medirá a la argentina Soledad ‘La Playboy’ Frías.

“Contenta, estamos listos para el 8 de marzo para celebrar también con una victoria para todas las mujeres en un día tan especial y vamos a dar todo lo mejor”, compartió la boxeadora local.

“Estamos contentas, estamos bien preparadas, creo que las dos hemos entrenado para ganar, así que prometemos un buen espectáculo y no se lo pierdan”, dijo Frías.