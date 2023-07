No alistó Cruz Azul nada especial por Messi

Ciudad de México.- Ricardo Ferretti aseguró que Cruz Azulno se ha preparado de manera diferente para enfrentar este viernes a Lionel Messi, cuando debuten en la Leagues Cup ante el Inter Miami.

"No, nosotros nos preparamos de una forma en la que queremos mejorar lo que no hemos hecho en el futbol mexicano. No podía pensar en el juego de Miami si no mejoramos en México, trabajamos lo mejor posible. Aunque sí, todo gran jugador merece atención distinta, así lo ven mis jugadores. No gana solo uno ni pierde solo uno, todos los grandes jugadores dependen de grandes compañeros", mencionó el entrenador de La Máquina en conferencia de prensa.

Sobre la Leagues Cup, Ferretti aceptó su disputa, pero recalcó su extrañeza por la fecha en que ha sido programado.

"Es un compromiso que se asumió, no sabemos qué va a pasar con el resultado, se me hace ilógico que se haya puesto cuando está empezado el torneo en México y al final del americano, para nosotros es benéfico porque olvidamos las 3 derrotas en el futbol mexicano, si logramos avanzar tendremos más confianza en nosotros mismos y con plantel completo veremos para qué estamos y hasta dónde podemos llegar.

"En México peleamos porque no hay fechas y con esto vamos a tener que jugar fechas dobles después, yo veo el pro y contra de todo, es bueno para los que van avanzando, aunque los eliminados van a tener un lapso de tiempo para solo entrenar. Lo mejor es que vayas pasando las etapas".

Sobre su relación con Gerardo Martino, Ferretti explicó que no tuvo grandes acercamientos cuando el argentino dirigió a la Selección Nacional.

"Yo estaba de interino cuando él asume el puesto, platique 2 ó 3 veces con él, como es muy capaz, la relación no fue muy necesaria de mi parte, solo darle el apoyo incondicional y los jugadores que necesitaba, llevo una buena relación con él desde que estaba en Olimpia".