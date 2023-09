No aflojen el paso

En su pelea por el liderato general, los Bravos de Juárez reciben esta noche a los Rojinegros del Atlas en partido de la Jornada 9 del Apertura 2023 de la Liga MX. El equipo juarense llega a este duelo ubicado en el tercer lugar con 15 puntos, dos menos que el líder América.

El partido no será fácil para los pupilos del entrenador Diego Mejía, pues los Zorros están en el octavo puesto, pero solamente con tres puntos menos que los juarenses, es decir, con el triunfo el Atlas alcanzaría en unidades a los Bravos.

“Creo que el partido de mañana va a ser un partido muy complicado, es un gran equipo, tiene una base sólida de jugadores que ya tiene mucho tiempo ahí, pero bueno, nosotros nos enfocamos en seguir trabajando en lo que tenemos que mejorar como equipo”, dijo ayer Jesús Salas, mediocampista del FC Juárez, en conferencia de prensa.

Bravos presenta una de las ofensivas más productivas del presente torneo con 16 goles a favor. Hasta el momento, solamente en la derrota con Puebla 1-0 se han ido en blanco, aunque hace una semana en el empate a uno con Necaxa, el equipo fronterizo sumó el tanto por medio de un autogol.

En relación con la falta de gol contra esos dos rivales, que ocupan los últimos lugares de la tabla general, Salas señaló que todos los partidos en Primera División son muy complicados y a veces las cosas no salen como ellos quisieran.

“La tabla la verdad que no dice nada, no dice mucho, cada partido, cada rival tiene sus dificultades y a veces salen las cosas, nos pueden salir bien las cosas, otras veces no tanto, pero lo importante es que el equipo se ha visto muy sólido durante todo el torneo y también muy eficaz a la hora de atacar. Pero tenemos que ir mejorando partido a partido para que conforme vaya siguiendo el torneo seguir sólidos y poder hacer la mayor cantidad de puntos posibles”.

Para hoy

Bravos vs Atlas

7:06 pm

Estadio Benito Juárez

TV: FOX Sports

En números

Bravos

Juegos Jugados 8

Ganados 4

Empatados 3

Perdidos 1

Goles a favor 16

Goles en contra 9

Puntos 15

Lugar 3

Atlas

Juegos Jugados 8

Ganados 3

Empatados 3

Perdidos 2

Goles a favor 7

Goles en contra 5

Puntos 12

Lugar 8