‘Niño Maravilla’ recibe cinturón

Con una carrera profesional prácticamente inmaculada, en la que registra 27 triunfos, 14 por la vía del cloroformo, un empate y solamente dos derrotas, el púgil juarense Bryan Flores Favela se convirtió en el nuevo integrante de la familia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), al recibir el título que lo acredita como nuevo monarca Fecarbox de peso welter.

Flores Favela, de 23 años de edad, se impuso por nocaut técnico al venezolano José Luis ‘El Cachorro’ Marcano, el pasado fin de semana en la función que se llevó a cabo en Tlalnepantla, Estado de México, y con ello consiguió el cetro que estaba vacante.

Con la obtención de este título, Bryan ha dado un paso importante en la búsqueda de convertirse en campeón mundial.

“Me siento muy contento, muy agradecido con todas las personas que hicieron esto posible. Agradecido también con Dios porque es un sueño hecho realidad; me ha costado bastante ganar un título internacional, la verdad la meta es ser campeón del mundo”, mencionó.

Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores recibió la tarde del pasado martes en la Ciudad de México el fajín que lo acredita como nuevo monarca del título que es avalado por el WBC.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y Carlos Zárate fueron los encargados de entregar el cinturón al joven de Ciudad Juárez.

“Me da mucho gusto entregarte este cinturón de la mano de mi súper ídolo Carlos Zárate y decirte que es un honor darte la bienvenida la familia del Consejo Mundial de Boxeo”, le expresó Sulaimán Saldívar.

Fue en octubre del año pasado cuando Bryan decidió hacer su debut en la arena Coliseo de la Ciudad de México, por lo que tuvo que salir de la frontera con la intención de conquistar de la capital del país.

“He logrado esto gracias a que me salí de mi zona de confort, he dejado a mis hijos, he dejado a mi familia, para estar aquí precisamente que era mi gran sueño”, dijo el peleador fronterizo.