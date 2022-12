Niega Lewandowski que Polonia ganara por un bono millonario

Next

Next

Varsovia— Polonia fue a Qatar 2022 en busca de gloria, no de dinero.

Ante los reportes que aseguran que la Selección rojiblanca únicamente tenía en mente una prima millonaria por avanzar a los Octavos de Final, Robert Lewandowski, capitán del equipo, salió al paso.

"Tuvimos una reunión, que en realidad duró unos minutos antes de que saliéramos del hotel hacia el aeropuerto. Fue una conversación informal. Allí, el Primer Ministro hizo una promesa, pero para ser honesto, los futbolistas no lo tomamos muy en serio.

"No esperábamos nada, nunca exigimos nada y tampoco buscamos dinero público. No íbamos al Mundial por dinero, quiero dejarlo claro. Tratamos el fútbol y la Selección nacional como un orgullo", aseveró el delantero del Barcelona.

La eliminación de Polonia a manos de Francia en los Octavos provocó molestias y sospechas que derivaron en el reporte de la supuesta promesa del bono millonario por superar la Fase de Grupos, donde compartieron grupo con México.

Además, "Lewa" aseguró que no existió una disputa al interior del grupo, como algunos medios de comunicación han indicado.

"He oído mucha información falsa sobre esto. Así que quiero dejar en claro que no hubo disputa en la Selección entre nosotros. Se trataba de dinero virtual y no lo tomábamos demasiado en serio", dijo.

Por último, Robert declaró al medio polaco One que tanto él como sus compañeros terminaron conformes con su desempeño en la Copa del Mundo.