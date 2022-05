Nicole Galván: de cuna futbolera

Hija del ex jugador profesional José Ángel ‘Guayú’ Galván, la universitaria Nicole Galván movió un balón de futbol antes que una sonaja y hasta la fecha las pláticas de familia son en torno al soccer.

Defensa del equipo femenil de futbol bardas de la UACJ, Nicole comparte cómo fueron sus años de infancia teniendo como padre a alguien que jugó profesionalmente. Ella a los seis años empezó a jugar futbol, pero de los 8 a los 15 se alejó de las canchas por un problema de salud. Regresó siendo quinceañera y ahora defiende los colores de las Inditas en la Universiada Nacional 2022.

“Desde chiquitos nunca fue de que ‘tienes que jugar futbol’, sino era que nosotros lo veíamos a él y yo veía a mis hermanos que lo practicaban desde chiquitos y yo me motivé a querer hacer lo mismo que ellos porque en mi casa se desayuna, se come, se cena futbol, o sea, son las pláticas de todos los días, es futbol, ahorita en liguilla se platica solo de eso”, comenta Galván, entrevistada después de que la UACJ derrotó 4-0 a la Autónoma de Querétaro para conseguir el pase a los cuartos de final.

“Empecé a los seis años hasta como los ocho, de los ocho años fue cuando tuve problemas y ya lo dejé por un tiempo y como a los 15 ya fue donde empecé otra vez a practicarlo”, recordó Nicole, que tuvo su regreso a los campos en futbol 7, donde jugaba su hermana mayor, que la invitaba y la llevaba con ella.

Para la jugadora de 22 años el futbol es su vida y reconoce que si no tuviera este deporte tal vez no sería tan feliz como lo es. “Es algo que lo amo completamente.”

Tanto ella, como su mamá y su hermana son aficionadas del Cruz Azul, mientras que su papá le va al Necaxa y su hermano al Puebla.

Con esa división de gustos en la casa, no puede faltar la polémica futbolera durante las charlas, pero también, Nicole se apoya mucho en la experiencia del ‘Guayú’, con quién habla de lo que hace en los entrenamientos, en los juegos y le gusta escucharlo con atención.

-¿Qué le has aprendido a tu papá?

“Mucho de lo que sé se lo aprendí. Cuando tenía 15, 16 años me iba a sus entrenamientos con sus equipos de futbol de tercera. No entrenaba con ellos, pero me ponía a ver todo lo que hacían, entonces ahí fue más o menos donde yo agarré qué hacer, lo que aprendí fue viendo los entrenamientos de mi papá.”

-¿Cómo has vivido esta Universiada?

“La verdad muchos nervios, siento que es una experiencia muy nueva, nunca había sentido este tipo de nervios, pero ha sido muy divertido y todo lo que he entrenado fue para este momento, entonces todas las ganas echarle, hasta que me lastime la mano, el pie, no importa, de ahí no voy a salir hasta que ya no pueda.”

-Este sábado uno un momento triste, ¿cómo lo enfrentaron ustedes en el equipo?

“La verdad cuando nos fuimos de aquí a descansar todavía no pasaba. Empezamos a ver en internet lo que estaba pasando y la verdad sí es algo muy triste. En el minuto de silencio me entró un poco de tristeza porque es algo que no deseas que pase a nadie, mucho menos a un deportista que practica, que entrena como nosotros, entonces sí es algo que se siente, pero que pues lamentablemente falleció haciendo lo que le gustaba. Que descanse en paz y mi pésame para su familia.”

Conózcala

Nombre: Nicole Galván

Disciplina: Futbol bardas

Fecha de nac.: 19 de junio de 1999

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 22 años

Estatura: 1.63 m

Peso: 65 kg