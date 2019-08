Negocia Nápoli por Lozano

Ciudad de México.- El Nápoli no suelta la posibilidad de fichar a Hirving Lozano.

Luego de perder la batalla por adquirir al marfileño Nicolas Pépé, quien se fue del Lille al Arsenal, el club italiano se concentra ahora en James Rodríguez, del Real Madrid, y en el ‘Chucky’, del PSV.

De acuerdo con medios italianos, el Nápoli negocia la cláusula de rescisión del mexicano, que asciende a 42 millones de euros, además de solucionar algunos obstáculos más, como los derechos de imagen del jugador.

En pasados días surgió la versión de que la esposa de Lozano, Ana Obregón, no vería con buenos ojos mudarse a Nápoles con su familia, aunque después ella misma hizo una publicación en Instagram que podría apagar este rumor.

“Como hasta ahora, seguiré tus pasos a cada sitio que vayas, a cada rincón, a cada camino. Porque a tu lado se ubica mi felicidad y mi confianza. Así sea al fin del mundo. Te amo @hirvinglozano”, posteó Obregón desde su cuenta.

Otra señal que avivó la posibilidad de la llegada del seleccionado tricolor al Nápoli fue su ausencia con el PSV en el inicio de la Eredivisie frente al Twente (1-1).

Lozano se quedó en la banca y no fue utilizado por su entrenador Mark van Bommel, quien aseguró fue una decisión técnica y no tiene nada que ver con un cambio de equipo.

Este jueves el PSV visitará al Haugesund de Noruega en compromiso de la fase previa de la Europa League, ya que no logró avanzar a la fase de grupos de la Champions.