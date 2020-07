Necesitamos más trabajo: Gabriel Caballero

Cortesía Club León

Luego de la goleada que les propinó el equipo de León en la semifinal de la Copa Telcel, el entrenador de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, puntualizó que al grupo que dirige le falta trabajo de cara al arranque del Apertura 2020, que comienza el jueves 23 de julio.

“Evidentemente todavía estamos en proceso, es el primer partido que jugamos, todavía nos falta soltarnos, seguir trabajando”, comentó el estratega del conjunto fronterizo.

Bravos se vio falto de coordinación en zona baja, se notó fuera de ritmo y fue goleado 4-0 por los Esmeraldas, en el torneo que se lleva a cabo en León, Guanajuato.

Pese al abultado marcador en contra, el timonel argentino naturalizado mexicano dijo que hubo cosas que le gustaron del desempeño de su equipo.

“Por algunos momentos el equipo estuvo bien, pero nos desesperamos un poco y dejamos espacios que supo aprovechar el rival”, manifestó Caballero.

El conjunto juarense fue de inicio con Enrique Palos, Javier Nevárez, Gustavo Velázquez, Bruno Romo, Maximiliano Olivera, Jesús Zavala, Flavio Santos, Jefferson Intriago, William Mendieta, Mauro Fernández y Darío Lezcano.

El único refuerzo que estuvo en el once inicial fue Jesús Zavala, el resto del grupo lo conformó la base que quedó del torneo pasado.

“Sirvió para ir viendo a los jugadores, en un primer partido oficial, por llamarlo de alguna manera, bastante competitivo, pero todavía nos falta sin lugar a dudas”, aseguró el director técnico.

“Si bien el resultado no es lo más importante, no me gusta perder, pero lo que necesitamos es más trabajo, nos falta trabajo y lamentablemente los tiempos no nos favorecieron, no pudimos hacer un buen partido, pero no tengo duda que en el torneo será diferente”, expresó Gabriel.

Para la parte complementaria, antes de que se diera el silbatazo, por Bravos ingresaron Martín Rabuñal y Eryc Castillo, pero después de la avalancha de goles, se generaron varias modificaciones, incluido el ingreso del arquero juvenil Felipe López.