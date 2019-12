El taekwondoín chihuahuense Carlos Navarro no viajará a Moscú para el Grand Prix Final de la federación internacional de esta disciplina, debido a una prescripción médica, según informó la federación mexicana (Femextkd).

“Carlos Navarro, quien ha logrado medallas importantes para nuestro país, como el bronce en el Mundial de Muju 2017 o el oro en el Grand Prix Final de Bakú, no pudo realizar el viaje a Moscú debido a una prescripción médica, y se espera que próximamente este al 100 por ciento para seguir dándole grandes satisfacciones al taekwondo nacional, y continúe con el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, reza el comunicado de la Femextkd.

No se especificó si se trata de una lesión o una enfermedad del originario de esta frontera.

Quienes sí asistirán serán María Espinoza, Briseida Acosta, Brandon Plaza y Carlos Sansores. El evento repartirá 80 puntos al ranking olímpico, y donde se definirán las primeras plazas para Tokio 2020.

“Veo un equipo motivado y bastante enfocado con las expectativas, y con sus metas que quiere cumplir en este Grand Prix final. Sabemos que no estará nada sencillo pero los atletas tienen la calidad tanto técnica y psicológica para enfrentar este desafío, y regresar con el resultado que estamos esperando”, indicó el entrenador nacional, Alfonso Victoria.

La primera opción para buscar la plaza olímpica será por la vía del ranking y después del Grand Prix Final se hará el corte, mientras que la segunda oportunidad será en el clasificatorio continental que se celebrará en marzo en Costa Rica.