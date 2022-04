Nadie puede vencerme en este momento: ‘Canelo’

Ciudad de México— El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez aseguró que su nivel actual es suficientemente alto como para que considere que nadie le puede ganar.

"Es boxeo pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en mi mejor momento.

"Sin faltarle al respeto a otros peleadores, porque hay algunos grandes peleadores, pero me siento en mi mejor momento, me siento fuerte", dijo "El Canelo" al Boxing Podcast with Chris Mannix.

Agregó que está muy motivado.

"Quiero seguir en este nivel para ser el mejor peleador, así que tal vez estoy más motivado en este momento", indicó.

El tricolor, que viene de unificar el cetro Supermediano del CMB, AMB, OMB y FIB, enfrentará el 7 de mayo a Dmitry Bivol buscando su primer cetro mundial en la división de los Semipesados.

Sobre la preparación para dicha pelea, además de comida vegana, indicó que trabaja fuerte en el gimnasio para evitar errores.

"Siempre estamos tratando de hacer algo en el gimnasio, tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea, así que siempre estamos trabajando en algo", comento.

"No vengo al gimnasio porque tengo que entrenar porque tengo una gran pelea, esto es parte de mi vida".