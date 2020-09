Agencias

Claro y contundente fue el futbolista juarense Luis Montes al dar su versión sobre la sorpresiva ausencia de su nombre en la convocatoria de la Selección Mexicana para el juego amistoso contra Costa Rica.

A través de un video difundido por el Club León, Montes explicó por qué renunció al combinado tricolor, afirmando que él mismo pidió no ser llamado más por el entrenador argentino, Gerardo Martino.

En el video, el ‘Chapito’ recordó que el año pasado, al terminar la concentración con la Selección Mexicana, le pidió a Gerardo Martino no volverlo a llamar, pues se sentía desmotivado y no entendía para qué lo llamaban, si apenas jugaba y ni en los entrenamientos tenía participación.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí, hablé con el 'Tata' Martino, le dije que mi intención era no ir más, la verdad es que me vine desilusionado, desmotivado, ya que se decía que estaba en buen nivel, y uno va con la ilusión de hacer las cosas bien, a veces llamaban a 26 ó 27 jugadores, se hacía futbol y no me quedaba entre los 22, me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí”, aseguró el jugador fronterizo.

Esta aclaración llega después de su sorpresiva no aparición en la última lista otorgada por Martino para el microciclo de finales de septiembre y el duelo amistoso ante Costa Rica.

Aunque aseguró quedar en buenos términos con el técnico nacional, Montes hizo hincapié en que no tenía caso asistir a la Selección Nacional si no iba a tener participación dentro del terreno de juego, situación que terminó por orillarlo a tomar esta decisión.

“Nadie es indispensable en la selección, menos yo que he tenido poca participación en este proceso. Hablé con el profe y le dije lo que pienso, él lo tomó de buena manera. Estoy muy agradecido con él por poder ir a una Copa Oro, de poder vivir ese gran momento”, dijo.

La última vez que el 'Chapito' estuvo en una convocatoria del entrenador Martino fue para disputar los duelos amistosos ante Estados Unidos y Argentina, el 6 y 10 de septiembre de 2019, respectivamente, sin embargo, el capitán de los Esmeraldas no tuvo minutos en ninguno de los encuentros.

Hizo su debut con la Selección Mexicana el 17 de abril 2013, cuando fue elegido por José Manuel de la Torre para disputar el partido amistoso contra Perú, donde el marcador terminó empatado sin goles.

A las competencias más importantes que Montes asistió fue a la Copa Oro 2013, donde disputó cuatro encuentros y marcó dos goles. La Selección culminó en tercera posición, después fue convocado para la Clasificación Mundial 2014, donde tuvo acción en dos duelos.

Fue un jugador fundamental en la Copa Oro 2019, donde piso el campo en tres partidos anotando dos tantos y quedó campeón.

Conózcalo…

Nombre: Luis Arturo Montes Jiménez

Edad: 34 años

Fecha y lugar de nacimiento: 15 de mayo de 1986; Ciudad Juárez

Estatura: 1.67 metros

Peso: 68 kilogramos

Posición: Mediocampista

Equipo: León

Debut Ascenso MX: Indios de Juárez Vs. Irapuato; 8 de enero de 2006

Debut Liga MX: Pachuca Vs. San Luis; 21 de marzo de 2007

Debut con Selección Mexicana: 17 de abril de 2013 ante Perú

Sus números en el Guard1anes 2020:

10 Partidos jugados

10 Juegos de titular

900 Minutos en cancha

1 Gol

2 Tarjetas amarillas