Nadal y Djokovic avanzan en Francia

París, Francia— Rafael Nadal no tuvo mayores problemas ante un rival llegado de la clasificación. Novak Djokovic resolvió su duelo en menos de dos horas. Caroline Wozniacki tuvo un set perfecto antes de estrellarse en Roland Garros.

Nadal derrotó el lunes 6-2, 6-1, 6-3 al alemán Yannick Hanfmann y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Francia.

El español, 11 veces campeón en Roland Garros, salió adelante de cuatro break points en su primer game en la cancha Philippe Chatrier y nunca volvió a tener problemas ante un contrincante en el puesto 184 del ranking que jugaba por primera vez en el cuadro principal del torneo parisiense.

Después del partido, Nadal elogió el estado de la renovada cancha donde ha alzado 11 títulos, al considerarla “muy bella”.

En la misma cancha, Novak Djokovic requirió también menos de dos horas para colocarse en la segunda ronda y extender su racha ganadora de Grand Slam a 22 juegos, superando 6-4, 6-2, 6-2 al polaco Hubert Hurkacz, lugar 44 del ranking.

Mientras, la estadounidense Serena Williams se vio en apuros en la fase inicial al ceder el primer set y colocarse 15-30 en el comienzo del segundo, pero remontó para vencer 2-6, 6-1, 6-0 a la rusa Vitalia Diatchenko, 83ra del mundo.

Por su parte, Wozniacki pasó de jugar un set perfecto en el arranque a desvanecerse rápidamente frente a una rival que ocupa el lugar 68 del ranking mundial y que nunca había ganado un partido de un major.

En una actuación emblemática de una temporada aciaga de Wozniacki, la danesa y preclasificada número 13, perdió el lunes 0-6, 6-3, 6-3 ante la rusa Veronika Kudermetova en la primera ronda.

“Definitivamente no es el mejor partido que he jugado", declaró Wozniacki, ex número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia el año pasado.

Los altibajos mostrados por Wozniacki ante la rusa de 22 años extendieron su racha perdedora a cuatro partidos y colocaron su récord a 9-8 para 2019.

Por las mujeres, la holandesa y cuarta cabeza de serie Kiki Bertens, la británica Johanna Konta (23), la española Carla Suárez Navarro y las australianas Ashleigh Barty y Samantha Stosur ganaron sus respectivos compromisos.