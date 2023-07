Nada nos tumba: Yair Rodríguez

El chihuahuense Yair Rodríguez subió un mensaje a una de sus cuentas de redes sociales, donde expresa que seguirá adelante, luego de la derrota ante Alexander Volkanovski, el pasado sábado, en Las Vegas, Nevada.

Fue en su cuenta de Instagram donde el parralense se expresó luego de lo sucedido y aprovechó para elogiar a Alexander Volkanovski, campeón absoluto de la división pluma

“Gracias por estar pendientes amigos. Sé que no se llenaron las expectativas, la verdad de corazón yo tenía en mi mente la visión de ganar y la mentalidad. Solo puedo decir que muchas felicidades a @alexvolkanovski por un excelente performance (sic) y a su equipo también. Nada nos tumba, lo dije anteriormente y lo seguiré diciendo, la resiliencia es algo que es parte de mi como de todos los mexicanos y también es de hombres aceptar la derrota cuando toca nuestra puerta. No es la única oportunidad que tendré para enorgullecer a todos ustedes que me quieren y apoyan ya vendrán muchas más! Viva México hoy y siempre!”

Tras hacerse con el cinturón interino en febrero, Rodríguez tuvo su oportunidad de alcanzar la división de las 145 libras, pero Volkanovski estaba decidido a no ceder el trono. Fue un resultado duro para el mexicano, que fue trasladado al hospital y no habló con los medios de comunicación inmediatamente después del combate.

La pelea fue cargada para el australiano, quien dominó casi en todo momento, a pesar de algunos destellos de Rodríguez, sobre todo con sus piernas.