Nada lo detiene

La determinación, la adrenalina, las ganas de querer triunfar, fueron más fuertes que la fuerte lesión que Saúl Esparza sufrió en su mano izquierda, de la que ya se recupera, y ahora se prepara tomar parte en jineteo de toros del Campeonato Nacional de Rodeo, que del 6 al 12 de noviembre se llevará a cabo en Chihuahua.

El jinete juarense de 24 años de edad, fue el que más puntos obtuvo a lo largo del año en el circuito estatal y de esa manera ya tenía su lugar asegurado en el Nacional, pero aun así quiso montar en la final estatal.

“Me siento bien, creo que me he preparado, ese era el objetivo, pasar al Nacional”, declaró Esparza. “Desafortunadamente tuve un accidente en la final estatal y ahorita llevo 15 días que no puedo montar, no puedo practicar, practico pero no de lleno”.

Fue durante la Expo Gan en la ciudad de Chihuahua que Saúl decidió montar en la final estatal, pero al caer cayó del lado del toro, en las patas, y con una de las traseras pisó su mano derecha, abriéndole la palma de manera impactante, a tal grado que requirió de 14 puntadas por parte del cirujano plástico que lo intervino.

“Yo la neta dije cuando me vi la mano… me caí verdad y luego sentí el pisotón y rápido me vi la mano y hago una cara de que aaaah… la neta ni me la creía, dije ‘ya me deshizo la mano’, estaba muy aparatosa la herida, con la carne de fuera y yo tontamente metí el dedo para abrirlo a ver que se veía y pues se me vieron los huesos y dije ‘a la…’, dije ya he de traer la mano toda deshecha”, compartió Esparza.

“Era un toro bueno y cuando me tiró desafortunadamente caí pa’l lado de adentro del toro, le caí en las patas y gracias a Dios que lo que me pisó fue la mano y no la cabeza, afortunadamente solo fue el músculo”, añadió.

Los paramédicos de inmediato lo llevaron a una clínica, donde estuvo acompañado por su novia y donde le tomaron una radiografía, que les permitió darse cuenta de que no hubo lesiones en huesos, tendones, ni nervios, solamente le abrió la carne de la mano como si lo hubieran hecho con una navaja filosa.

-Sin embargo, a pesar de lo aparatoso de la lesión al día siguiente vuelves a montar, ¿por qué?

“Sí, es que para tener clasificación al nacional necesitaba participar en el estatal y me subí. Esto me pasó el sábado, la competencia era de dos días, y pues el domingo me tocó un toro que ya lo había montado antes y me lo había quedado, entonces dije así mero me subo y nomás me puse unas vendas y unos tapes y me vendé bien”.

-¿Qué te impulsó a montar al siguiente día?

“La neta yo creo que es el amor al deporte. Encontré una frase que la adapté al rodeo y la publiqué junto con una fotografía y dice que los toros se montan con el corazón pues el resto del cuerpo solo son herramientas para hacer la disciplina”.

Hoy le retirarán los puntos a Saúl, que de inmediato buscará un terapeuta para empezar la rehabilitación de su mano y estar en mejores condiciones para el Nacional de Rodeo.

-¿Cómo está ahora tu mano?

“Tiene un poco de movilidad, solo los dedos afectados fueron el anular y el meñique, esos no los puedo doblar del todo, pero me dijeron que con terapia sí se iban a alivianar porque no está roto ningún tendón ni nada”.