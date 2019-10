Nacionales, enfocados

Washington.- Tras realizar algo de investigación de cara a la Serie Mundial, el intermedista Brian Dozier se topó con algunos datos. Pero sigue sin saber que implicará el largo descanso que están disfrutando los Nacionales de Washington.

“Vi hoy una estadística que dice que ha habido 12 veces en que los equipos han tenido cinco días o más de descanso antes de la Serie Mundial. ¿Y saben cuál es el récord? Es 6-6”, dijo Dozier. “Así que esto no es tan importante”.

El beisbol es un deporte que implica desgaste diario, casi como ningún otro. Se juega prácticamente todos los días durante seis meses, así que el descanso actual es más bien inusitado para los Nacionales.

No juegan desde que barrieron a los Cardenales de San Luis, quienes cayeron el martes como visitantes en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y Washington no volverá al terreno sino hasta el próximo martes, para el primer encuentro del Clásico de Otoño.

El próximo rival de los Nacionales ha tenido mucho menos respiro. Los Astros de Houston y los Yanquis de Nueva York disputaban anoche el sexto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La buena noticia para los Nacionales radica en que sus lanzadores podrán recargar las pilas. Además, el equipo podrá definir su rotación de la forma que prefiera.

Pero hay desventajas: la larga inactividad podría restar precisión y ritmo a los bateadores.

“En cierto modo, la temporada de beisbol es incómoda. Tu cuerpo está bajo un desgaste constante”, dijo el jardinero derecho Adam Eaton. “Y cuando recibes una bocanada de aire fresco, a veces ello tiende a relajarte un poco”.

Hace un año, Dozier fue a la Serie Mundial con los Dodgers, quienes enfrentaron a los Medias Rojas. Boston tuvo un par de días más de descanso que Los Angeles y terminó coronándose.

Pero de los nueve campeones anteriores a eso, todos tuvieron menos descanso.

En ese período, sólo hubo dos casos de equipos de Serie Mundial que contaron con cuatro días más de descanso que sus rivales. En 2012, los Tigres de Detroit batearon apenas para .159 y fueron barridos por los Gigantes de San Francisco. En 2009, los Filis de Filadelfia conectaron apenas para .227 y sucumbieron ante los Yanquis en seis encuentros.

Aquellos Tigres tenían en sus filas a dos lanzadores actuales de Washington: Max Scherzer y Aníbal Sánchez.

Dozier no considera que esto sea un desafío.

“Acá todos somos profesionales y sabemos lo que se requiere. Todos los días la gente lanza. Algunos chicos batean y otros no. Uno hace lo que considere necesario para estar listo”, comentó antes de sonreír. “No tenemos ya 16 años, tenemos a algunas personas de 42 años que han estado aquí mucho tiempo”.

El viernes por la tarde, Washington realizó un entrenamiento de 90 minutos en el Nationals Park. Los Nacionales practicaron bateo, ejecutaron corrido de base y fildearon en el cuadro y los jardines. Los pitchers ejecutaron varios lanzamientos.

“Estos chicos han jugado de manera increíble. Creo que necesitaban un descanso. Algunos lo requerían de verdad”, indicó el manager Dave Martínez. “Hay que permitir que sus cuerpos sanen un poco”.

El piloto boricua comentó que planeaba realizar otro “entrenamiento muy, muy, muy ligero” este sábado. La actividad se intensificaría hoy y mañana, incluyendo un juego interescuadras por la noche.