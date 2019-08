Nacionales: del fondo a la pelea por comodín

Washington.- En estos momentos, 19-31 es apenas un recuerdo lejano para los Nacionales de Washington.

Incluso sin Max Scherzer en casi todo el último mes, y problemas persistentes en el bullpen, pese a que se metieron en un hoyo, los Nacionales de repente tienen una marca de 65-55, 10 juegos por encima de .500 por primera vez en 14 meses.

Lo que es más, lideran la contienda por el comodín de la Liga Nacional antes del comienzo ayer de una serie de tres juegos contra uno de los clubes que les persiguen: los Cerveceros de Milwaukee.

Ganar la División Este es un reto mayor, porque los Nacionales amanecieron el jueves seis juegos debajo del líder Atlanta. Los rivales juegan entre sí siete veces más –cuatro en Atlanta del 5 al 8 de septiembre y tres en Washington del 13 al 15.

“Aún queda mucho por hacer. Tenemos que mantener el pie en el acelerador”, dijo el jardinero derecho Adam Eaton tras batear uno de los tres jonrones de Washington en un racimo de 10 carreras en el quinto inning que los llevó a una victoria de 17-7 contra los Rojos de Cincinnati el miércoles, completando una barrida en tres juegos.

“Milwaukee no llega aquí débil”, dijo Eaton. “Así que tenemos que seguir jugando buen beisbol y continuar este fin de semana”.

¿Y adivinen quién pudiera poder ayudar? Scherzer, el ganador de tres premios Cy Young, quien se declaró ‘listo’ tras lidiar con un problema en la espalda que le hizo pasarse casi cinco semanas en la lista de lesionados.

El zurdo Patrick Corbin (9-5 y efectividad de 3.41) será el abridor del primer partido de la serie, pero aparte de ello, Washington no ha anunciado a sus abridores para hoy o mañana.

¿Pudiera uno de esos juegos ser para Scherzer, que dice que no quiere tener una apertura de rehabilitación en las Menores? El manager Dave Martinez no lo descarta.

Desde la última apertura de Scherzer, el 6 de julio, Washington tiene marca de 19-13. Recientemente, ese éxito se ha debido en parte al trabajo proveído por Erick Fedde y Joe Ross, los abridores de menor jerarquía en la rotación.

Ross, especialmente, ha mejorado mucho tras desempeñarse entre el bullpen y las Menores, yéndose 3-0, con efectividad de 0.50. En las últimas dos salidas de Fedde, éste tiene foja de 2-0, con 1.50 de efectividad.

“Les pedimos que diesen un paso adelante”, dijo Martínez.

Otra buena noticia para Washington es que la jornada libre el jueves le dio al exhausto cerrador Sean Doolittle un tercer día seguido para descansar. Había lanzado cinco veces en un tramo de siete juegos y reconoció acusar la carga de trabaja tras un complicado salvamente en la victoria 7-6 ante Cincinnati el lunes.

“Estamos a mediados de agosto. Todo el mundo está agotado. Es un maratón. Los equipos siempre encuentran la manera de salir adelante”, dijo Doolittle. “Los buenos peloteros encuentran la manera de tomar un segundo aire. Uno quiere tener tu mejor nivel en septiembre y llegar tope en el mejor momento”.