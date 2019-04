Nacional de Ligas Menores, aquí

Del 20 al 27 de abril próximo se llevará a cabo en esta ciudad el Torneo Nacional de Ligas Menores categoría infantil menor, que lleva por nombre ‘Profesor Rodrigo Mendoza Galaviz’ y que contará con la participación de 17 equipos de diferentes ciudades del país, según dio a conocer ayer Arturo Cruz Neri, director de la Región II de la Asociación de Ligas Infantiles de México.

“Vamos a tener el Torneo Nacional de Infantil Menor, 9-10 años, con pase al Mundial de Pony League que será en Youngsville, Louisiana”, dijo Cruz Neri. “Tendremos la participación de 17 equipos, con los que se van a formar tres grupos en los cuales jugarán entre sí, de cada grupo avanza el primero y segundo lugar y los dos mejores terceros lugares”.

Cruz Neri dijo que esperan recibir la visita de 700 a 750 personas, entre peloteritos y familiares de los mismos.

Por Ciudad Juárez participarán las Ligas Villahermosa, Carlos Amaya y Niños Héroes, mientras que de los equipos foráneos vendrán representativos de Tijuana, Mazatlán, Ciudad de México, Guasave, Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Obregón, Hermosillo, Magdalena de Kino, Altar y Los Mochis.

-¿Cuáles son las expectativas para los equipos juarenses?

“Ahora sí que son muy buenas, de los tres espero que se quede aquí el campeonato y poder asistir al mundial. De los visitantes todos son fuertes, como sabemos en el beisbol no hay rival chico y menos en estas categorías. Nos va a visitar el equipo de Tijuana, que es el campeón del torneo nacional del año pasado y además el campeón del mundial de la categoría Mustang del año pasado”, respondió Cruz Neri.

La sede del torneo es la Liga Villahermosa y las subsedes son Carlos Amaya y Niños Héroes. Sábado y domingo los partidos se jugarán a las 9:00 am y las 3:00 de la tarde, y de lunes a viernes el playball se cantará a las 12:00, 3:00 y 6:00 pm.

La inauguración será el sábado 20 de abril a las 8:00 pm y el sábabo 27 a las 9:00 am será el partido por el tercer lugar y a las 12:00 pm la gran final.

Además de placas y medallas, para el equipo que resulte campeón también hay un premio de 30 mil pesos.

“Venimos trabajando con el Buró de Convenciones y Visitantes y ya en varios años hemos tenido un premio de 30 mil pesos para el equipo campeón, es para el equipo y utilizan esa parte para el apoyo del viaje al mundial”, explicó Cruz Neri.