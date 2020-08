Nacida para el diamante

Cortesía

Chihuahua– Con 12 años de experiencia en el beisbol y softbol, Carolina Camacho es una de las chihuahuenses más destacadas en este deporte, pues tiene ya varios años formando parte de la Selección Nacional.

Camacho inició a los seis años sus andanzas en los diamantes, esto en Estados Unidos, donde vivió durante varios años.

“Mi abuelo fue beisbolista, fue profesional y mi papá quiso que yo siguiera sus pasos, así que empecé en el beisbol a los seis años. Ya como a los nueve, cambié al softbol y de ahí me empezó a ir bien, fui destacando”, cuenta Carolina, quien reside en Chihuahua ya en este momento.

Su abuelo, Federico Camacho Griensen, está en el Salón de la Fama del Deporte Chihuahuense, al cual fue entronizado en el 2014.

“Estuve en un equipo competitivo, en Arizona, llegamos a ser el número 33 de todo el país, éramos un buen equipo”, agregó la softbolista de 18 años.

En 2015, Carolina regresó a Chihuahua y por un momento pensó que su vida en el softbol se había quedado en Estados Unidos, por lo que imaginó que no volvería a jugar.

“Pensé en dejarlo porque la verdad creía que no iba a encontrar un nivel adecuado aquí en Chihuahua, pero cuando empecé a jugar me di cuenta de que hay muchas niñas de muy buen nivel, también empecé a jugar con la UACH y hay chicas muy buenas, eso me motivó y me dio mucho gusto, por lo que seguí jugando”, relata.

No pasó mucho tiempo en que llegaran los logros y reconocimientos para la shortstop, gracias a su nivel y dedicación.

“Empecé a ser convocada para las Olimpiadas de la Conade, y nos fue bien, siempre me seleccionaron para los municipales, estatales y nacionales, y de ahí di el brinco a la Selección Nacional”, comenta. “Sí es difícil estar en selección, hay muchas niñas que llaman a los entrenamientos, de mucho nivel, pero afortunadamente nunca me cortaron, siempre estuve en las convocatorias”.

Carolina asistió a concentraciones en Estados Unidos y en Japón, luego fue al Campeonato Mundial Sub-19, que se realizó en Canadá en 2019, donde contribuyó para que México finalizara en el séptimo puesto.

“Cada año, gracias a los torneos que organiza la Conade, el nivel se pone más fuerte y nos da muchas oportunidades para obtener becas en Universidades tanto aquí como en Estados Unidos”, agregó.

“Creo que también gracias a esos torneos, nuestro nivel se va acercando cada vez más al de Estados Unidos”, finalizó la deportista chihuahuense.