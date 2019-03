Murray State-Marquette, el juego más atractivo de la ronda inicial en la NCAA

Hartford, Connecticut —El armador de Murray State, Ja Morant, es un Russell Westbrook en potencia, el destacado jugador de una pequeña universidad de esta temporada, quien está registrando elevadas marcas de puntaje e históricos totales en asistencias.

El guardia de Marquette, Markus Howard, es un Steph Curry en miniatura, ya que destacó esta temporada con seis partidos en los que anotó más de 35 puntos.

Morant y Howard son dos del Top 10 de encestadores del país, los únicos miembros de la lista que jugarán en el torneo de la NCAA.

Y resulta que llegarán a enfrentarse. Para los ejecutivos de la NBA, los adictos a los encestes y los fans que se salen del trabajo a la hora de la comida sin planes de regresar, éste es el enfrentamiento más atractivo de la ronda de apertura del torneo de la NCAA.

“La verdad no creo que se trate de Ja Morant versus Markus Howard”, dijo Morant. “Creo que será Murray State versus Marquette. Así es como nosotros lo vemos", señaló.

Bueno, al parecer él es el único que lo ve así. Aunque restarle importancia al enfrentamiento individual es una predecible manera de abordar las cosas de parte de entrenadores y jugadores, hay un poco de malas noticias. Cuando el número 12 Murray State juegue contra el cinco Marquette hoy por la tarde, el mejor enfrentamiento individual muy probablemente nos presente a dos jugadores que no se cubrirán el uno al otro.

Y eso da pie a que se invite a dos frenos defensivos, quienes de pronto tendrán la tarea más difícil que jamás se les haya encargado en sus carreras.

Mientras sintonizan el partido para ver a Morant contra Howard, los fans conocerán al as defensivo de Murray State, Shaq Buchanan, y al jugador defensivo estrella de Marquette, Sacar Anim.