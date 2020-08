Muralla infranqueable

Cortesía

Con la intención de que aporte su experiencia en la búsqueda del ascenso a la Liga de Expansión, el defensa juarense Alan Hernández fue presentado estos días como uno de los nuevos refuerzos de los Cafetaleros de Chiapas de la Segunda División.

De 23 años de edad, el zaguero fronterizo jugó los dos torneos más recientes con los Coyotes de Tlaxcala, después de haber defendido los colores del Necaxa y el Club León.

“Acabo de llegar a Cafetaleros y estoy contento con este nuevo reto, esta nueva oportunidad, este nuevo equipo”, declaró Alan vía telefónica. “Me habló el director deportivo para decirme que quería que formara parte de este proyecto que busca ascender a la Liga de Expansión.”

El futbolista comentó que ya tiene dos semanas en aquel estado del sureste mexicano, tiempo en el que se ha sentido muy bien y por ahora realiza junto al resto de sus compañeros trabajos de pretemporada.

“Adaptándonos luego de tres meses de parón, trabajando de cara al torneo y esperamos seguir mejorando.”

Tentativamente, la temporada dará inicio el 18 de septiembre, pero será precisamente en estos días cuando se defina la fecha y el calendario de juegos.

-¿Qué te parece esta liga?

“Es una buena liga, es la tercera mejor a nivel nacional. Es muy competitiva, tengo varios años en esta liga y destacan varios jugadores con experiencia incluso en Primera División. No es algo amateur, es un nivel muy competitivo”.

Desde los cinco años Alan empezó a patear balones con su familia, que al ver su gusto por este deporte decidieron inscribirlo en una escuela de futbol y así llegó al Cecaff con Jorge Gánem.

“Como siempre el profesor Gánem apoyando a los juarenses, me ayudó a potencializar más mi talento y a los 15 años me llevó a la Sub 17 del Club León”, recuerda el nuevo jugador de los Cafetaleros.

Salir de su casa a esa edad no fue fácil para Alan, pues él estaba acostumbrado a su familia, al hogar, a compartir a diario con sus amigos, y de un día para otro se vio solo en una ciudad diferente. Desde entonces ha vivido fuera de su ciudad natal, a la que regresa por periodos muy cortos cuando tiene vacaciones.

“Primero fue una sorpresa saber que iba a ir a León, pero siempre tuve el apoyo de mis padres y mis hermanos. Fue un cambio drástico de un día para otro estar entrenando con otros compañeros, solo en otra ciudad, pero tenía que adaptarme rápidamente”, comentó Alan.

En el Club León estuvo un año, de ahí pasó al Necaxa donde vio acción en diferentes categorías, desde la Segunda División hasta el máximo circuito con el técnico Alfonso Sosa.

En relación con la desaparición de la Liga de Ascenso que se dio recientemente en el futbol mexicano, Alan consideró que fue un golpe duro para jugadores y técnicos, pues muchos de ellos se quedaron sin trabajo y era un gran trampolín para llegar a la Primera División.

“Circulaba mucho en redes sociales un mensaje que dice ‘sin ascenso no hay desarrollo’, la verdad fue un golpe duro”.

-¿Te gustaría en algún momento jugar en los Bravos?

Sí, siempre es una ilusión portar la camiseta del equipo de tu ciudad. Desde que surgió ese proyecto tuve la cosquillita de regresar a mi ciudad, con mi familia y estar en casa, pero por diferentes razones es algo que no se ha dado.”

-¿Cuál es tu mensaje para los niños y jóvenes que quieren ser profesionales en este deporte?

“Mi consejo siempre es que, si uno tiene un sueño, un objetivo, en lo que sea, hay que trabajar muy duro, ser constante, disciplinado, tener humildad para reconocer los errores y trabajar más en lo que te falta desarrollar. Pero que nunca pierdan su sueño y siempre traten de jugar con humildad”.

Nombre: Alan Hernández

Disciplina: Futbol soccer

Equipo: Cafetaleros de Chiapas

Posición: Defensa

Fecha de nac.: 3 de agosto de 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.72 m

Peso: 65 kg