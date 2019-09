Mundial: vence EU a Polonia y termina séptimo

Beijing.- Donovan Mitchell anotó 16 puntos y repartió 10 asistencias, Joe Harris anotó 14 y Estados Unidos venció ayer 87-74 a Polonia para quedarse con el séptimo puesto en la Copa del Mundo de baloncesto.

Khris Middleton tuvo 13 puntos, seis rebotes y seis asistencias por los estadounidenses, que regresan al país con un récord de 6-2, pero con su peor puesto en un torneo internacional mayor.

Derrick White anotó 12 y Harrison Barnes 10 por los ganadores.

Mateusz Ponitka anotó 18 puntos, Adam Waczynski 17 y A.J. Slaughter finalizó con 15 puntos por Polonia (4-4), que estaba en el mundial por primera vez desde 1967.

Los estadounidenses anotaron 10 puntos sin respuesta en el primer período para colocarse arriba 28-14. Polonia comenzó de 13-0 en tiros de larga distancia, apenas acertando su primero cuando Michal Sokolowski lo hizo a 1:28 de la pausa –y para entonces Estados Unidos estaba 18 arriba.



LO QUE VIENE

EU: Ya está calificado para las Olimpiadas de Tokio en el 2020.

Polonia: Participará en eliminatorias para Tokio el año próximo.



Pulso Gasol-Scola anima la final España-Argentina

Michael Jordan, Scottie Pippen, Lamar Odom, LeBron James y Kyrie Irving.

Esos son los únicos cinco jugadores que han ganado un título de la NBA y una medalla de oro, olímpica o mundial, en el mismo año. Pippen lo ha hecho dos veces.

Es un club exclusivo –y Marc Gasol está a punto de integrarse.

Apenas tres meses después de ayudar a los Raptors de Toronto a ganar el campeonato de la NBA, Gasol ha guiado a España al partido por la medalla de oro en la Copa del Mundo de la FIBA. Será España contra Argentina, con ambas naciones en busca de su segundo título. España ganó en el 2006 cuando Gasol era un jugador de banca con apenas 21 años, y Argentina ganó el primer mundial, en 1950.

“Uno se concentra tanto en el oponente, el próximo rival, hacer lo necesario para ganar partidos que no ve la imagen completa. Ha sido excelente. Soy muy afortunado”, dijo Gasol.

“Sabía que comprometerme con el equipo nacional este verano no sería fácil físicamente”, dijo Gasol. “Pero vale la pena, y no sólo porque estamos en el partido final”.

Gasol anotó 33 puntos –su mayor total en un torneo de la FIBA u olímpico en 18 años– en la victoria de España en doble tiempo extra sobre Australia en semifinales. Renunció a su descanso de postemporada de la NBA para ser parte de este equipo, un grupo que no consiguió medalla en la última Copa del Mundo en España hace cinco años, y sabe que pudieran no aquedarle muchos años en el escenario internacional.