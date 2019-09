Mundial: Scola guía a Argentina a 2da ronda

A sus 39 años, Luis Scola no parece desacelerar.

Y continúa en ascenso.

Scola subió al segundo puesto en la lista de máximos anotadores de la Copa del Mundo de la FIBA ayer, y sus 23 puntos ayudaron a Argentina a doblegar 94-81 a Nigeria en duelo por el Grupo B en Wuhan, China. El triunfo aseguró a los argentinos un boleto para la segunda ronda.

Scola –cuya participación en cinco mundiales lo coloca en un empate con la mayor cantidad a nivel individual– también aportó 10 rebotes para la causa de Argentina (2-0). Llegó a 611 puntos en su carrera en la Copa del Mundo, rebasando los 594 tantos del australiano Andrew Gaze, y ahora sólo se encuentra detrás de la leyenda brasileña Oscar Schmidt, que alcanzó 906 unidades en el torneo.

Gaze, que se encuentra en China como conductor para este Mundial, envió un mensaje de felicitaciones cuando Scola lo superó en la lista de puntos de todos los tiempos.

“Eres todo un campeón”, dijo Gaze en el mensaje al argentino exNBA. “Te has dedicado a la selección nacional por muchos años y no podría sentirme más feliz por ti y tu hazaña”.

Scola era el integrante más joven del conjunto argentino que compitió en el Campeonato Mundial de 2002, el precursor de la actual Copa del Mundo.

Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces.

Ahora es el jugador de mayor edad en el plantel de Argentina, y supera por 11 años al compañero que le sigue en esa lista, Facundo Campazzo, de 28.

De los 384 jugadores que participan en esta Copa del Mundo, sólo el angoleño Eduardo Mingas, de 40 años, y el brasileño Alex Garcia, de 39, son mayores que Scola. Garcia, de hecho, le lleva sólo cerca de dos meses.

El de ayer fue el 35to partido de Scola en una Copa del Mundo, y el 29no en que registra cifra de doble dígito en puntuación.

Josh Okogie fue el líder de la ofensiva de Nigeria (0-2) con 18 puntos.



VENEZUELA 87, COSTA DE MARFIL 71

Heissler Guillent anotó 28 puntos para que Venezuela sacara una urgente victoria de 87-71 sobre Costa de Marfil en su segundo encuentro.

Con este resultado en Beijing, los pupilos del entrenador Fernando Duró se colocan con marca de 1-1 y mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase como representante del Grupo A.

Charles Abouo lideró con 19 unidades a un conjunto marfileño que sigue sin ganar en el torneo después de dos juegos.

Apenas el sábado, primer día de actividades de la Copa del Mundo, Venezuela cayó 80-69 ante Polonia al desaprovechar la oportunidad de derrotar a un equipo europeo por primera vez en un partido oficial.



ESPAÑA 73, PUERTO RICO 63

La Selección Puertorriqueña no pudo mantener su paso ganador y perdió 73-63 ante un peligroso conjunto español encabezado por Marc Gasol y Ricky Rubio.

Gasol aportó 19 puntos y siete rebotes, y su coequipero Rubio contribuyó con 17 tantos y ocho tableros por España (2-0).



ITALIA 92, ANGOLA 61

En Foshan, Italia lució muy superior a Angola en triples, venciendo 36-6 a su rival africano en puntos de larga distancia, y tuvo pocos problemas al sacar una victoria de 92-61 con la que mejoró su marca a 2-0 en el Grupo D.



TÚNEZ 79, IRÁN 67

En Guangzhou, Túnez desperdició una temprana ventaja de doble dígito y se recuperó de una dolorosa derrota frente a España para vencer 79-67 a Irán en actividades correspondientes al Grupo C.



OTROS RESULTADOS

En otros duelos de Polonia superó 79-76 al anfitrión China en el Grupo A, Rusia doblegó 87-73 a Corea del Sur en choque por el Grupo B, y Serbia propinó una paliza de 126-67 a Filipinas por el Grupo D.