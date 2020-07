Mundial matutino

Cortesía FIFA World Cup

Associated Press

Londres– La Copa Mundial del 2022 tendrá cuatro partidos cada jornada durante una fase de grupos de 12 días y los duelos de las rondas posteriores que precisen de prórrogas terminarán pasada la medianoche en Qatar.

La FIFA difundió el miércoles el calendario del primer Mundial que se jugará en noviembre y diciembre, con partidos que comenzarán a la 1 de la tarde (4:00 am tiempo local), 4 de la tarde (7:00 am tiempo local), 7 de la noche (10:00 am tiempo local) y 10 de la noche (1:00 pm tiempo local).

“Una vez conocidos los emparejamientos, se valorará la posibilidad de asignar los mejores horarios dependiendo de las audiencias televisivas y también para los aficionados desplazados hasta Qatar, en función del estadio idóneo”, dijo la FIFA en un comunicado.

La anfitriona Qatar inaugurará el primer Mundial en Medio Oriente en el estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil espectadores, a la 1 de la tarde del 21 de noviembre. La final quedó prevista para las 6 de la tarde del 18 de diciembre en el estadio Lusail, con aforo de 80 mil.

Un total de ocho escenarios muy cerca de Doha albergarán los partidos de un torneo que se disputará a lo largo de 28 días, en vez de los 32 días que tomó la realización del último Mundial en Rusia, para minimizar la interrupción de las temporadas en Europa y Latinoamérica.

Las selecciones y aficionados no tendrán que desplazarse vía aérea dentro de Qatar, dado que los estadios se encuentran dentro de un radio de 48 kilómetros (30 millas).

Ambas semifinales, al igual que algunos partidos de rondas previas, comenzarán a las 10 de la noche y terminarán de madrugada en caso de prórrogas, e incluso por tiempo de descuento dado por lesiones y consultas al VAR.

No habrá un día libre tras la culminación de la fase de grupos y el inicio de la ronda de octavos de final.

La mayoría de los equipos tendrá tres días de descanso entre sus compromisos, algo que la FIFA señaló que da “tiempo suficiente para la recuperación”.

Pero los equipos que disputarán los últimos dos partidos de octavos apenas tendrán dos días de descanso. Para el duelo por el tercer puesto, uno de los derrotados en las semifinales tendrá dos días de descanso y el otro tendrá tres.

La FIFA quiere realizar el sorteo del torneo a fines de marzo o comienzos de abril de 2022, cuando ya estén definidos 30 de los 32 participantes.

Será el último Mundial con 32 selecciones antes de la expansión a 48 en la cita del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.