Mundial a su alcance

Una lesión en la ingle no le ha permitido a la triatleta juarense Dina García correr desde inicios del presente año, pero la determinación y el deseo de no estar inactiva la impulsaron a probar suerte en la natación de aguas abiertas, donde también ha encontrado un refugio mientras se recupera de su dolencia.

Hoy Dina competirá en los cinco kilómetros del ‘Oceanman Cozumel 2023’, donde buscará terminar entre las 10 mejores de su categoría, 40-49 años, para lograr un boleto al Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Tailandia en diciembre de este año.

PUBLICIDAD

La atleta fronteriza compartió que le costó mucho trabajo entrenar para esta competencia, en especial los primeros dos meses porque ella no es nadadora, no tiene historial en este deporte, pues no lo practicó desde chiquita.

“Entonces, como siempre gracias a mi excelente entrenador, me diseñó un plan de entrenamiento súper súper, a la perfección diría yo, y ya me estuvo poniendo algunas evaluaciones para verme en forma más real en los cinco kilómetros”.

Al no contar con lagos, ríos y mucho menos mar donde poder prepararse, Dina dice que tiene mucho que ver la actitud con que se enfrentan este tipo de eventos, pues la desventaja de nadar en puras albercas es que la corriente es muy controlada y no hay manera de practicar a contracorriente y con varios factores climáticos que hacen de la natación algo muy pesado.

En específico para este oceaman, la juarense se preparó alrededor de cinco meses y poco a poco incrementó el tiempo que permanecía en la alberca, de una hora y veinte minutos a tres horas.

“Ya casi me salen escamas”, dijo entre risas.

Mientras sigue en terapia para recuperarse de la lesión en la ingle con la esperanza de volver a correr, Dina se dio cuenta de que al cerrarse una puerta se abrieron otras, pues no solamente decidió probar suerte en aguas abiertas, sino que también se metió más en serio al ciclismo de montaña.

“Por ejemplo ya me inscribí al Chupacabras 50 kilómetros y ya estoy pensando seriamente meterme al de 100, cambiarme al de cien. Así de seria va la cosa también en bicicleta de montaña”, señaló Dina, quien recientemente compitió en un evento de ciclismo en Creel donde terminó en el lugar 73 después de haber empezado en el 300.

Conózcala

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 45 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg

Oceanman Cozumel 2023

Domingo 5 de agosto

5 km aguas abiertas