¡Muestren fuerza!

Esta noche los equipos juarenses regresan a la acción en la Jornada 3 de la Liga de Basquetbol Estatal, con los Indios como anfitriones de los Apaches de Chihuahua y los Indomables en casa de los Pioneros de Delicias.

La tribu fronteriza va en busca de su primera victoria, luego de que el pasado fin de semana perdió en las dos primeras jornadas, primero ante los Dorados de Chihuahua en la capital del estado y un día después como local en el ‘Neri’ Santos con los Indomables.

Dirigidos por Hellman Torres, los Indios tendrán una misión complicada ante su propia afición, pues enfrente tendrán a los Apaches, uno de los equipos líderes e invictos en este inicio de temporada, además de ser uno de los que mejor se armaron para pelear por el campeonato.

Después de este juego, los Indios viajarán a Torreón para medirse a Toros Laguna el domingo en el Auditorio Torreón a partir de las 6:00 pm, en partido de la Jornada 4.

Los Indomables buscarán su segundo triunfo esta noche ante unos Pioneros que todavía no saben lo que es ganar.

El puertorriqueño Bradley Arocho, entrenador de los Indomables, señaló que en este inicio de temporada está en un proceso de adaptación, ya que es su primera vez en la Liga de Basquetbol Estatal, que empezó con una derrota ante los Apaches en la jornada inaugural el viernes anterior.

“Creo que me estoy adaptando también a la cultura, que es bien importante, a los jugadores, y creo que pues aunque pudimos haber sacado el primer juego también hay que respetar al oponente, un buen equipo. No estoy diciendo que no se le puede ganar, pero hay que darle crédito también a ellos. Ellos fueron el otro día y le ganaron al campeón, entonces eso es un indicativo de que no es cualquier equipo”, dijo Arocho.

–¿Cómo ve al equipo para los juegos de este fin de semana?

“Estamos bien, estamos entrenando duro, doble sesión, haciendo ajustes; Dimencio Vaughn adaptándose, tenemos que adaptarnos a él, entonces seguir trabajando, creo que estos juegos del fin de semana son de suma importancia y lo estamos asumiendo de esa manera”, concluyó el entrenador de los Indomables.

Para hoy

Pioneros de Delicias vs Indomables de Cd. Juárez

7:30 pm

Gimnasio Municipal Delicias

Delicias, Chih.

Indios de Cd. Juárez vs Apaches de Chihuahua

8:00 pm

Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos

Entrada: $80.00 pesos en taquilla del gimnasio

Niños menores de 11 años entran gratis