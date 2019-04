Muestran respeto mutuo

Respeto y reconocimiento al trabajo de su homónimo, bajo ese tenor se llevó a cabo la presentación de la final de Copa MX, que encabezaron los entrenadores Gabriel Caballero, de Bravos, y Miguel Herrera, de América.

“Ahorita lo que me ocupa es el juego contra este caballero, ya el sábado pensaré en el juego contra Cruz Azul”, comentó el estratega del club capitalino, cuando se le preguntó sobre el juego del próximo domingo en la Liga MX.

El América cuenta con cinco títulos de la anteriormente llamada Copa México, las mismas que León y Puebla, por lo que intentará despegarse de estos conjuntos y ser el equipo con más copas de este tipo en sus vitrinas, la cual no gana desde en 1974.

“La presión hay que saber cómo manejarla, porque el partido de mañana es el más importante de la historia, porque es el que tenemos enfrente”, dijo el timonel Caballero, además de asegurar que su plantel también cuenta con jugadores que tienen personalidad.

Bravos de Juárez es el segundo equipo juarense que disputa este título, pues en 1992, Cobras alcanzó esta instancia del torneo, pero terminó vencido por Rayados del Monterrey.

“Es una final y no sabemos si vamos a tener otra final, así que hay que hacer todo lo posible para que el título se quede en casa”, señaló el estratega de la escuadra fronteriza.

Según Transfermarkt (un sitio web alemán que tiene información del mundo del futbol), la diferencia en el valor de mercado de las dos plantillas es abismal.

Mientras que el valor de toda la plantilla de Bravos es de 11.5 millones de dólares, la del América supera los 82 millones de dólares (82.5).

En una comparación individual, el jugador más caro de Bravos, que es Flavio Santos, tiene un valor de 1.1 millón de dólares; por las Águilas el futbolista que tiene un mayor costo es el argentino Guido Rodríguez, con 11.2 millones de dólares.

“Hombre por hombre no tienes que saber si eres mejor, tienes que demostrarlo, reitero, Juárez no tiene un mal equipo, le ganó a tres equipos de Primera División y no fue por suerte, pasó porque hizo bien las cosas, fue el segundo lugar de la puntuación y por eso la final se está jugando aquí, no es casualidad. Si van a las nóminas y las comparan es obvio, pero no podemos pensar en eso, hay que demostrarlo en la cancha”, aseveró Herrera.