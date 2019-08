Muestran brillo

Houston.- Aaron Sánchez lució como un nuevo pitcher en su debut con Houston al lanzar seis magistrales innings para iniciar un juego sin hits combinado de los Astros rumbo a la victoria anoche por 9-0 ante los Marineros de Seattle.

Sánchez fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2016 y lideró la Liga Americana en efectividad, pero ha tenido una mala temporada este año, perdiendo 13 decisiones seguidas para liderar las Mayores con 14 derrotas. Pero tres días después de ser adquirido de Toronto en la fecha límite para canje, el derecho de 27 años se combinó con Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski para silenciar a los Marineros.

Fue la segunda vez en menos de un mes que los Marineros acabaron como víctimas de un juego sin hits por múltiples lanzadores. Los Angelinos usaron dos pitchers en el juego sin hits del 12 de julio ante Seattle, en la noche que rindieron tributo al fallecido zurdo Tyler Skaggs al disputar su primer juego en casa desde su muerte.

Mike Fiers lanzó el anterior juego sin hits para Houston ante los Dodgers de Los Angeles el 21 de agosto de 2015.



Medias Rojas 2, Yanquis 9

Nueva York.- DJ LeMahieu jonroneó dos veces contra un furioso Chris Sale, que gritó y apuntó al árbitro del plato cuando fue sacado del partido en el cuarto episodio tras permitir siete carreras, y los Yanquis de Nueva York vencieron ayer 9-2 a los Medias Rojas de Boston en el primer partido de una doble cartelera.

Boston ha perdido seis en fila, su peor racha desde 2015.

Sale estaba furioso con la zona de strikes de Mike Esterbrook y empató su peor total al permitir ocho carreras limpias en apenas 3 2/3 innings. Sale fue expulsado, poco después del manager de Boston Alex Cora, y quedó con marca de 0-4 y efectividad de 9.90 contra los Yanquis esta campaña.

Tras ganar los primeros tres juegos de una serie de cuatro contra los Yanquis el fin de semana pasado en Boston, los Medias Rojas cayeron 12.5 juegos detrás de los líderes Yanquis, en el Este de la Liga Americana, y 4.5 juegos detrás de Tampa Bay, que va segundo. Los Medias Rojas tienen 53 derrotas, una menos que su total de la temporada pasada, cuando ganaron la Serie Mundial.

Domingo Germán (14-2) permitió solamente cinco hits en siete innings, incluyendo jonrones de Andrew Benintendi en el segundo y Jackie Bradley Jr. en el quinto. El abridor dominicano mejoró a 8-0 contra equipos en la división este año y se convirtió en el primer lanzador de los Yanquis en durar siete entradas desde CC Sabathia el 6 de julio.

LeMahieu jonroneó sobre el quinto lanzamiento de Sale y agregó un jonrón de tres carreras para una ventaja de 7-1. Sale (5-11) pareció haber perdido la compostura. Estaba 29-12, con efectividad de 2.56 para los Medias Rojas cuando firmó un contrato de 160 millones de dólares y seis años en marzo, pero tiene efectividad de 4.68 desde entonces.

El dominicano Edwin Encarnación aportó un par de sencillos productores para Nueva York.



Intratable Hamels en retorno

Chicago.- Cole Hamels lanzó cinco innings en blanco tras pasar cinco semanas en la lista de lesionados, Albert Almora Jr. quebró el empate con un jonrón y los Cachorros de Chicago derrotaron 4-1 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Cachorros perdieron a su estelar receptor Willson Contreras por una aparente lesión muscular. No se supo de inmediato la gravedad de la dolencia del jugador venezolano. Contreras se agarró la parte posterior de la pierna izquierda tras batear una línea que fue atrapada en el séptimo.

Fuera de acción desde el 28 de junio por una distensión del oblicuo izquierdo, Hamels toleró cuatro sencillos, no concedió boletos y ponchó a seis.

Almora pegó un jonrón solitario en el séptimo ante el relevista venezolano Junior Guerra (3-3) por el poste de foul del bosque izquierdo, para una ventaja 2-1.

Rowan Wick (1-0) colgó el cero en el séptimo para su primera victoria en las Mayores.



Marlins 6, Rays 8

St. Petersburg, Florida.- Eric Sogard sacudió un par de jonrones y acabó con un tope personal de cinco impulsadas para que los Rays de Tampa Bay derrotasen 8-6 a los Marlins de Miami.

El dominicano Willy Adames y Austin Meadows también la desaparecieron en la séptima victoria de Tampa Bay en ocho ocho juegos. Nick Anderson (3-4), quien fue adquirido en un canje con Miami el miércoles, lanzó un octavo perfecto para la victoria y Emilio Pagán cerró para su noveno salvado.

Los Rays se fueron arriba definitivamente cuando Adames abrió el octavo con su jonrón ante el dominicano Jarlin García (2-1).

El dominicano Starlin Castro jonroneó por Miami, que ha perdido tres de cuatro.



Demanda Filis a creadores del ‘Phanatic’

Nueva York.- Los Filis de Filadelfia demandaron a la compañía de Nueva York que creó la mascota ‘Phillie Phanatic’ para prevenir que el favorito de los fanáticos se convierta en agente libre.

En una queja presentada el viernes ante la Corte federal en Manhattan, el equipo dijo que Harrison/Erickson amenazó con poner fin a los derechos de los Filis sobre la mascota el año próximo y ‘convertir al Phanatic en un agente libre’, a menos que el equipo renegocie su acuerdo de 1984 para la adquisición de los derechos de la mascota.

Los Filis pidieron fallos declaratorios que afirmen sus derechos y demandaron a la compañía por enriquecimiento injusto y violación de la buena fe.

Un mensaje dejado ayer en la contestadora de la compañía no fue respondido de inmediato.

El equipo dijo que contrató a Harrison/Erickson en 1978 a nombre del entonces vicepresidente ejecutivo de los Filis, Bill Giles, para crear la mascota por 3 mil 900 dólares, aparte de gastos.