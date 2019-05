Muestra su poder

La halterista Quisia Güicho, representante chihuahuense, logró el campeonato nacional de levantamiento de pesas categoría Primera Fuerza, en justa celebrada el pasado fin de semana en San Luis Potosí.

La premio Estatal del Deporte y Teporaca de Plata 2018, consiguió una suma de 211 kilos para llevarse la primera posición general del evento en la división hasta los 59 kilogramos.

“Fue una competencia dura y muy fuerte, donde había mucha presión, pero es así como me gusta, rindo y obtengo mis mejores resultados”, afirmó Quisia Yaneli.

Aun y cuando tiene el título en sus manos y es la mejor del país en esta categoría, aún no sabe su destino, si será o no convocada por la Federación de la especialidad a disputar este verano los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

“No sabemos nada, estamos a la espera de conocer los nombres de los seleccionados nacionales que la Federación elegirá, serán cuatro mujeres y cuatro hombres los que conformarán la delegación, existe mucha competencia y nivel por lo que los elegidos seguramente harán un gran papel”, dijo.

México no pudo concretar equipo completo para Lima al conseguir sólo ocho de 12 plazas posibles en el pasado selectivo panamericano en República Dominicana.

Los levantamientos de Quisia en el nacional de Primera fueron 90 kilos en Arranque y 121 en Envión para un Total de 211 superando por media docena de kilos a su más cercana perseguidora, la jalisciense Yaneth Gómez.

“En estos momentos estoy en mi etapa de descarga y descanso y regresaré a los entrenamientos la próxima semana para los siguientes compromisos y estar lista por si se da el llamado a la selección para futuras concentraciones y campamentos”, afirmó la medalla de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá en el 2015.