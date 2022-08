Muestra su brillo con Vaqueros

Inglewood, California.- KaVontae Turpin está aprovechando al máximo su primera oportunidad de formar parte del roster de la Liga Nacional de Futbol Americano.

El receptor abierto de Dallas se convirtió en el primer jugador en nueve temporadas en lograr touchdowns de patada inicial y devolución de despeje en el mismo juego, lo que llevó a los Vaqueros a una victoria de 32-18 sobre los Cargadores de Los Angeles el sábado por la noche.

PUBLICIDAD

“Mi cuerpo todavía está en recuperación, pero todavía estoy aquí tratando de concentrarme. Tengo esta gran oportunidad, así que realmente no puedo quejarme. Lo superaré”, dijo Turpin.

Turpin firmó con los Vaqueros el 28 de julio después de ganar el JMV en la Liga de Futbol de los Estados Unidos la primavera pasada. Antes de Turpin, el último jugador en devolver un despeje y una patada inicial en el mismo juego (pretemporada, temporada regular o playoffs) fue Jeremy Ross de Detroit el 8 de diciembre de 2013 contra Filadelfia.

El entrenador Mike McCarthy dijo que ha estado impresionado con Turpin desde que estuvo en el campamento.

“Obviamente, tuvo una carrera muy exitosa allí con la USFL, pero realmente desde el primer día de práctica, quiero decir, entró y quedé realmente impresionado con la forma en que aprendió el juego del receptor y el lenguaje”, dijo McCarthy. “Pero se nota que es dinámico en el juego de devoluciones. Dos grandes jugadas excelentes marcaron el ritmo”.

Turpin anotó seis touchdowns de equipos especiales durante su carrera universitaria en TCU, pero fue despedido en 2018 cuando fue acusado de agredir a su novia. Inicialmente fue suspendido, pero luego fue expulsado del equipo porque la escuela desconocía un caso de agresión anterior en Nuevo México. Turpin se declaró culpable en el caso de Texas con la oportunidad de borrar la condena de su registro y asistió a un programa de intervención por abuso.

Después de no ser reclutado en 2019, Turpin jugó en la Liga de Futbol Sala, la Liga de Primavera y la Liga Europea de Futbol tres años antes de firmar con la USFL. Como miembro de los Generales de Nueva Jersey, lideró la Liga en yardas recibidas y tuvo la única devolución de despeje para un touchdown.

“Ha sido un año loco, ya sabes. He estado jugando futbol todo el año, así que no he tenido la oportunidad de recuperar mi cuerpo”, dijo Turpin. “Estoy feliz por esta oportunidad que me dieron los Vaqueros después de la USFL para venir aquí y mostrar todo lo que puedo hacer, probarme a mí mismo que pertenezco a esta Liga”.

Después de que un gol de campo de 22 yardas de Dustin Hopkins le dio a los Cargadores una ventaja de 3-0 a la mitad del primer cuarto, Turpin devolvió la patada inicial 98 yardas para un touchdown.

Conózcalo

KaVontae Turpin

Posición: receptor, especialista en regresos

Fecha de nac.: 2 de agosto de 1996 (26 años) en Monroe, Louisiana

Estatura: 1.70 m / 5’7”

Peso: 72 kg / 158 lb

High school: Neville High School

Colegio: TCU

Estadísticas en la USFL

(Hasta 2022)

Recepciones: 44

Yardas por recepción: 540

Yardas por acarreo: 129

Yardas en regresos: 252

Touchdowns: 6

Para saber

Antes de Turpin, el último jugador en devolver un despeje y una patada inicial en el mismo juego (pretemporada, temporada regular o playoffs) fue Jeremy Ross, de Detroit, el 8 de diciembre de 2013 contra Filadelfia