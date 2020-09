Muestra Davis estar listo para cosas grandes

Associated Press

Anthony Davis tomó el balón en el lado izquierdo de la duela, con los Lakers perdiendo y el tiempo a punto de acabarse.

El tiro que Davis hizo para ganar el juego 2 de las finales de la Conferencia Oeste fue casi desde el mismo lugar y situación que lo intentó en el último juego de su equipo antes de que se suspendiera la temporada de la NBA.

Se perdió ése, enviando a los Lakers a una derrota por 104-102 ante Brooklyn el 10 de marzo, y estuvo desanimado por eso durante unos días.

Sin embargo, LeBron James no lo estuvo. Ese momento reforzó lo que ya se creía sobre el alero All-Star que los Lakers habían adquirido para jugar junto a él.

“No vas a anotarlos todos, pero simplemente intentarlo y vivir con los resultados es de lo que se trata”, dijo James.

Davis ha hecho mucho hasta ahora en la postemporada más profunda de su carrera.

Ha sido el jugador dominante en esta serie, donde los Lakers tienen una ventaja de 2-0 con el juego 3 programado para hoy por la noche. Davis siguió sus 37 puntos en el juego 1 con 31 más este domingo, incluidos los últimos 10 de los Lakers.

Davis, elegido número uno en el Draft de 2012, había sido durante mucho tiempo uno de los mejores jugadores de la NBA cuando llegó a Los Angeles en julio pasado. Pero una cosa es actuar tranquilamente en Nueva Orleans, donde el simple hecho de ganar una ronda de postemporada la convierte en una buena temporada.

Otra cosa es jugar con James, donde no ganar un campeonato hace que parezca una temporada perdida.

“Cuando me fui, sólo quería poder competir por un campeonato, y sé que momentos como éste vienen con eso. Especialmente estando en Los Angeles, el mercado más grande del baloncesto”, dijo Davis después de la victoria de 105-103 del domingo.

“Sé que la presión estará sobre nosotros, sobre mí, especialmente el primer año con todo lo que sucedió el año pasado, y luego también jugando junto a LeBron”, dijo Davis. “Sé que lo critican más que a cualquier jugador de baloncesto”.

Entonces Davis sintió que decepcionó a su compañero superestrella en ese tiro contra Brooklyn, cuando James condujo hacia el carril y le pasó el balón cerca de la línea lateral. Davis tenía una sonrisa irónica en su rostro después de que el disparo rebotara en el aro, pero escondía la decepción que sentía por dentro.

“LeBron te lo dirá. Quiero decir, el primero probablemente como cuatro días, estaba hablando con él como, maldita sea, debería haber hecho ese tiro. Tengo que hacer ese tiro”, dijo Davis. “Él me dijo: estás bien, estás bien”.

Davis nunca había hecho un tiro espectacular en la postemporada y sólo tuvo uno en toda su carrera. Ahora está en una lista de los Lakers que lo han logrado en los playoffs, un grupo que incluye a miembros del Salón de la Fama como Kobe Bryant, Jerry West y Elgin Baylor, junto con los destacados jugadores de postemporada Derek Fisher y Robert Horry.

“El hecho de que sus equipos no hayan sido lo suficientemente buenos para llegar a este momento no significa que no tenga ese calibre de jugador”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel.

Sin el tiro de Davis, los Nuggets hubieran estado celebrando otra victoria de regreso. Perdían por 16 puntos y ya habían borrado déficits de 15 o más contra Utah y los Clippers en las dos primeras rondas, en camino de superar déficits de 3-1 en ambas.

Entonces, aunque están deprimidos, no se sienten mal.

“Tuvieron que confiar en un gran disparo de un gran jugador para vencernos sobre la hora”, dijo el entrenador Michael Malone. “Pero mientras nos pongamos en posición de ganar partidos, eso es todo lo que puedes pedir”.

“Una cosa que conozco sobre nuestro grupo, aunque estamos decepcionados, frustrados, enojados, es que usaremos esa motivación para salir e intentar ganar el juego 3”.

Esas remontadas no fueron contra equipos tan buenos como los Lakers, que tienen marca de 10 ganados y 2 perdidos en los playoffs y han ganado seis al hilo. Con James controlando la primera mitad del Juego 2 antes de que Davis se hiciera cargo en la segunda, tenían el aspecto de un equipo campeón.

“Cuando ambos juegan al mismo tiempo”, dijo Vogel, “somos casi imposibles de detener”.

Para hoy

Juego 3

LA Lakers vs. Denver

Serie 2-0

7 p.m. / 10.1