Muere un caballo más

Arcadia, California— Otro caballo pura sangre –el número 21– ha muerto en el hipódromo de Santa Anita y el deceso más reciente ocurrió durante los entrenamientos, reveló el martes una persona con conocimiento directo de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de no ser identificada porque la muerte no ha sido anunciada públicamente.

Dijo que una potranca entrenada por Ron McAnally, un miembro del Salón de la Fama, fue sacada de la pista de tierra durante el entrenamiento matutino y fue subida en una camioneta.

La yegua fue sacrificada posteriormente debido a su lesión.

Un total de 21 caballos han muerto desde el 26 de diciembre, cuando comenzó la temporada de carreras de invierno del hipódromo.

De ese número, siete han ocurrido durante carreras en tierra, cinco en césped y nueve durante entrenamiento sobre tierra.