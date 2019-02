Muere legendario jinete

Jerry ‘Nic’ Nicodemus, considerado uno de los mejores jockeys de todos los tiempos en carreras de cuarto de milla, murió el miércoles pasado en su hogar de Ruidoso, Nuevo México a la edad de 73 años, según se dio a conocer a través de un comunicado de prensa difundido ayer por el Hipódromo Ruidoso Downs.

“Fue un gran amigo de mucha gente en la industria de las carreras y todos estamos consternados y tristes por su muerte”, declaró Jeff True, presidente y gerente general de Ruidoso Downs.

“Sus logros en la pista son legendarios y siempre será recordada la humildad con la que llegó al éxito”, agregó.

Miembro del Salón de la Fama de Ruidoso Downs y de AQHA, Nicodemus ganó tres All American Futurities con Three Oh’s en 1968, Rocket Wrangler en 1970 y Ronas Ryon en 1986.

Ganó cuatro Campeón de Campeones en Los Alamitos en California; dos veces con Dash for Cash en 1976 y 1977, Lady Juno en 1980 y Denim N Diamonds en 1981.

En seis mil 317 carreras, Nicodemus ganó mil 252 para un porcentaje de victorias de casi el 20 por ciento con ganancias de por vida de 18 millones 888 mil 775 dólares.

Se retiró en 1993 y trabajó durante muchos años como administrador de carreras de Nuevo México.

Fue miembro de la junta directiva de All American Ruidoso Downs Foundation, la organización benéfica de hipódromos que ofrece becas para jóvenes dentro de la industria de las carreras.

Nicodemus y Dash for Cash están históricamente vinculados y son conmemorados fuera de la sede de la American Quarter Horse Association con una escultura de bronce de tamaño natural que indica su estado.

Dash for Cash ganó 21 carreras en 25 aperturas de por vida con 507 mil 687 dólares en ganancias. Dash for Cash fue nombrado Campeón del Mundo dos veces, y su línea de sangre sigue siendo muy prominente en los corredores de cuartos de milla. (Eduardo Morán)