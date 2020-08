Muere John Buchanan, entrenador de Ratification y Jetzz

Cortesía Ruidoso Downs

A unos días de ensillar a Ratification en el All American Oaks y a Jetzz en el All American Futurity, el entrenador John Buchanan murió el viernes en Ruidoso, Nuevo México, a la edad de 69 años. Según Equibase, especializado en estadísticas de carreras de caballos, Buchanan ganó 882 carreras de cuartos de milla, además de 754 segundos lugares y 650 terceros.

El All American Oaks se correrá por primera vez el próximo domingo en el hipódromo Ruidoso Downs, mientras que el All American Futurity se llevará a cabo el lunes 7 de septiembre en la misma pista.

Entre los caballos que entrenó Buchanan, se encuentran Elans Special que ganó al All American Futurity en 1987, así como Speedy Express segundo lugar en esa misma carrera, pero en 1996, y Dominyun, tercer lugar en la edición del 2010.

“Conocí a John por 45 años y esta es una gran pérdida para la industria. Lo extrañaré”, dijo Donny Stewart, veterano agente de jinetes, en declaraciones publicadas en ruidosonews.com. “Era un hombre honesto, un gran hombre trabajador. Entrenó durante muchos años y fue un hombre de palabra”.

Juan Vázquez, un exjockey, corrió para Buchanan durante muchos años y actualmente es entrenador asistente, puesto que ha ocupado durante los últimos tres años.

“Es un segundo padre para mí”, dijo Vázquez. “Es difícil ver a un hombre tan bueno dejar este mundo. Me trató bien, trató bien a la gente. Fue un gran hombre de caballo y aprendí mucho de él. Siempre estaré agradecido con él y por su ayuda a lo largo de los años. Amaba a su familia, amaba a sus caballos y al deporte en sí”.

Vásquez dijo que Ratification y Jettz correrán bajo el nombre de Buchanan el próximo fin de semana.

“Sería apropiado si ambos ganaran sus carreras. Voy a hacer lo que John me dijo y ayudarlos a prepararse para el All American Oaks y el All American Futurity”, dijo Vázquez. “John será recordado con cariño por lo que hizo en su carrera”.