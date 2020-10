Muere el fisicoculturista Javier Medina

Cortesía

Javier Medina, reconocido fisicoculturista y empresario de la ciudad, falleció ayer en esta ciudad a causa del Covid, dio a conocer Alan Villado, presidente de la Liga Municipal de Fisicoculturismo.

“Fue una persona que dedicó toda su vida al fisicoculturismo, yo lo conozco desde hace 17 años o más y él ya competía”, recordó Villado.

El presidente de los fisicoculturistas locales agregó que Javier Medina “no era una persona muy grande, era un empresario, tenía las Michoacanas, siempre preparó atletas y siempre los apoyaba económicamente”.

También lo calificó como una persona muy querida dentro de este deporte y muy respetada por todos.

“Todos nos sentimos muy tristes, fíjate en los comentarios que hay en las redes y todos son de aprecio. Era además una persona muy sana, no tomaba, no fumaba, no tenía vicios y amaba mucho a su esposa”.

Jorge Amaya, presidente de la liga municipal de taekwondo de esta frontera, externó unas palabras para el fisicoculturista en redes sociales.

“Lo vamos a extrañar sin duda el caballero del gym solo recuerdos gratos y buenos consejos tengo de usted”, dice el mensaje de Amaya.