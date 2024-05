Muere Bill Walton a los 71 años

Bill Walton nunca tuvo miedo de ser él mismo. Este jugador de 2.11 metros de estatura, quien en dos ocasiones fue campeón de la NCAA en UCLA, dos veces campeón de la NBA, que fue inducido al Salón de la Fama del Basquetbol, fue un buscador crónico de diversión, un comentarista de televisión que no se adhería a ninguna norma convencional y disfrutaba eso, un hombre que tomaba muy en serio las causas que más le importaban.

“Bill Walton fue realmente alguien muy especial”, comentó Adam Silver, comisionado de la NBA.

Walton murió ayer a los 71 años después de una prolongada lucha contra el cáncer, según anunció la Liga en representación de su familia.

Fue el Jugador Más Valioso de la NBA en la temporada 1977-78, el Sexto Jugador del Año 1985-1986 de la Liga y miembro de los equipos que jugaron en el aniversario 50 y 75 de la Liga.

Eso le siguió a una carrera colegial en la que logró llegar a la cima mientras jugaba bajo la dirección del entrenador John Wooden de UCLA, convirtiéndose en el Jugador Nacional del Año en tres ocasiones.

“Me siento triste al escuchar que mi camarada y uno de los campeones más queridos del mundo deportivo ha muerto”, comentó Julius Erving, conocido como “Dr. J”, y también integrante del Salón de la Fama, en sus redes sociales.

“Bill Walton disfrutó la vida de todas las maneras posibles. Competir y trabajar con él fue una bendición en mi vida”.

Walton, quien ingresó al Salón de la Fama en 1993, fue una de las figuras más queridas de este deporte.

Su carrera en la NBA –que fue afectada por lesiones crónicas en un pie– duró sólo 468 partidos con Portland, San Diego y eventualmente los Clippers de Los Angeles y Boston.

Promedió 13.3 puntos y 10.5 rebotes en esos partidos, ninguno de esos números estableció algún récord.

Sin embargo, su impacto en este deporte fue masivo.

“Es una leyenda que se ha perdido si uno se refiere al basquetbol y lo que aportó a los medios de comunicación”, comentó Jason Kidd, entrenador de los Mavericks de Dallas.“No sólo fue exitoso en la cancha sino también en la televisión”.

El partido más famoso de Walton fue por el título de la NCAA en 1973, que jugó UCLA contra Memphis, en el que encestó 21 de 22 canastas desde varios puntos de la cancha y logró que los Bruins consiguieran otro campeonato nacional.

“Uno de mis guardias me dijo ‘intentemos algo más’”, le comentó Wooden a The Associated Press en el 2008, al comentar en retrospectiva durante el trigésimo quinto aniversario de ese partido.

La respuesta de Wooden durante el tiempo fuera fue “¿Para qué?, si no hay ningún problema no tenemos por qué cambiar esto”.

Ellos le siguieron pasando el balón a Walton y él siguió teniendo un desempeño memorable.

2

veces campeón de la NBA

1

Premio como JMV de las Finales

Bill Walton

Fecha de nac.: 5 de noviembre de 1952

Lugar de nac.: La Mesa, California

Fecha de deceso: 27 de mayo de 2024

Edad: 71 años

Estatura: 2.11 m

Peso: 95 kg

High school: Helix (La Mesa, California)

Colegio: UCLA (1971–1974)

Draft NBA 1974: 1ra ronda, 1ra selección por los Trail Blazers de Portland

Posición: Centro

Equipos

1974–1979: Trail Blazers de Portland

1979–1985: San Diego / Los Angeles Clippers

1985–1988 Celtics de Boston

Estadísticas

Puntos: 6,215 (13.3 ppj)

Rebotes: 4,923 (10.5 rpj)

Asistencias: 1,590 (3.4 apj)