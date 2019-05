Mucho más que un título en juego

Nueva York —Los próximos cuatro, cinco, seis o siete partidos de la final de la NBA entre Golden State y Toronto no sólo decidirán el campeonato del 2019, sino que también dependerá de la manera en que esta serie se resuelva que inevitablemente tendrá un efecto en cómo la agencia libre se defina dentro de un mes.

Seguramente afectará al jugador estrella de los Warriors, Kevin Durant y su decisión de cada año de si se va o si se queda. Afectará a la estrella de los Raptors, Kawhi Leonard, mientras considera cuál será su próxima jugada, o si llegará a mudarse de equipo.

Klay Thompson también será un agente libre este verano. Al igual que lo será Demarcus Cousins. La manera de pensar de estos jugadores inevitablemente se definirá por lo que llegue a suceder en esta serie, y las decisiones que lleguen a tomar en las próximas semanas tendrán un efecto en toda la NBA.

Durant fue muy claro durante el fin de semana de que está ya cansado de hablar incesantemente sobre su futuro.

“Sé muy bien lo que puedo ofrecer al equipo”, dijo Durant, “pero también sé que a muchas personas fuera de la organización no les gusta vernos juntos.

Nueva York pondrá una intensa atención en todo lo que se llegue a decir, se tuitee, o sea dicho en Instagram. Brooklyn estará en el mismo barco. Al igual que los Clippers de Los Ángeles, quienes creen estar en la cúspide de construir algo realmente bueno y los Lakers de Los Ángeles, quienes contrataron al más grande jugador el verano pasado al conseguir a LeBron James y que muy pocas cosas les han salido bien desde entonces.

Todos estarán esperando a lo que Durant, Thompson, Leonard y Cousins decidan.

Y esos son sólo los peces más grandes –las ballenas–, para utilizar un término del agrado del presidente de Miami, Pat Riley.

Después de eso, hay un adicional de unos 60 jugadores que podrían convertirse en agentes libres este verano –algunos han optado por quedarse con sus actuales equipos y quizás no quieran mudarse– y que acaban de tener temporadas en las que promediaron al menos 10 puntos por partido. La próxima temporada sus equipos se verán afectados a un cierto nivel cuando veamos a los seleccionados del draft. Dependerá de cuáles equipos lleguen a escoger en el draft lo cual luego influirá en lo que se escucha sobre la agencia libre. Y eso a la vez depende en gran medida de esta serie.