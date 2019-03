Mucho calor…

Miami.- Kelly Olynyk registró 25 puntos y Derrick Jones Jr. agregó 18 al salir de la banca y el Heat de Miami dominó de principio a final al doblegar ayer 117-88 a los Nets de Brooklyn.

Bam Adebayo recuperó 16 rebotes para Miami, tres más que todo el quinteto titular de Brooklyn en forma combinada.

El Heat jugó sin los lesionados Goran Dragic (pantorrilla izquierda) y Hassan Whiteside (cadera izquierda). James Johnson, quien había estado descartado por un problema en el hombro, estuvo disponible pero no jugó.

Joe Harris anotó 15 puntos y Rodions Kurucs sumó 11 para Brooklyn, que ha perdido 10 de sus últimos 15 partidos.

El margen de 29 puntos fue el más amplio de Miami en una victoria esta temporada, y la derrota más abultada de Brooklyn.

Los Nets siguen sextos en la Conferencia del Este, por encima de Detroit. Miami marcha décimo en el Este, un partido detrás del octavo Orlando y el noveno Charlotte.



Pistones 129, Cavaliers 93

Cleveland.- Luke Kennard firmó 26 puntos, Reggie Jackson añadió 24 y los Pistones de Detroit derrotaron a un diezmado equipo de Cleveland, despegándose hasta por 33 puntos en el primer tiempo, rumbo a una victoria 129-93 ante los Cavaliers.

Los Pistones, que pelean por clasificarse a los playoffs en la Conferencia del Este, anotaron 42 puntos en el primer cuarto y se fueron arriba 71-38 al descanso.

El novato Collin Sexton anotó 14 para los Cavs. Cleveland jugó sin su estelar alero Kevin Love, quien recibió descanso tras una cirugía en el pie. Love no está en condiciones de jugar en días consecutivos, y con los Cavs de locales ante Orlando el domingo, el equipo optó por sentarle. Pero su presencia hubiera servido de poco para frenar a Detroit.



Magic 117, Pacers 112

Indianapolis.- Nikola Vucevic contabilizó 27 puntos, Terrence Ross aportó 23 y el Magic de Orlando apuró su paso para entrar a los playoffs al vencer 117-112 a los Pacers de Indiana.

Evan Fournier acabó con 19 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para Orlando.

El Magic tiene marca de 10-3 en sus últimos 13 partidos, y se puso medio partido adelante de Charlotte por el octavo puesto de la Conferencia del Este. Orlando no se clasifica a los playoffs desde 2012.

Bojan Bogadnovic anotó 25 puntos y Darren Collison acabó con 23 puntos y 10 asistencias para los Pacers.



Thunder 102, Espuelas 116

San Antonio.- LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos y recuperó 10 rebotes y las Espuelas de San Antonio lideraron durante casi todo el partido, salvo por 30 segundos, al vencer a Oklahoma City por 116-102. Fue la cuarta derrota seguida del Thunder.

Rudy Gay añadió 22 puntos y DeMar DeRozan aportó 18 puntos, siete asistencias y seis rebotes para San Antonio. Las Espuelas ganaron su segundo partido consecutivo tra irse 1-7 en una gira fuera de casa.

Oklahoma City, que ha perdido cinco de seis, sigue tercero en la Conferencia del Oeste, pero con la misma marca de Portland (38-24).

San Antonio escaló al séptimo lugar en el Oeste, dejando atrás a los Clippers de Los Angeles, ambos con idéntica marca (35-29).

El Thunder echó de menos a su máximo anotador Paul George, quien se perdió su segundo partido consecutivo por una molestia en el hombro derecho.



Ya aprendí: coach

Desde hace 45 años los Bucks no pelean unas Finales de NBA, y ahora todo puede cambiar.

Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson llevaron a los Bucks a su único título en 1971, y tres años después cayeron en un séptimo juego ante los Celtics en la disputa de otro anillo.

A partir de ahí, Milwaukee no ha vuelto a brillar, algo que está cambiando en esta campaña 2018-19.

De la mano de Giannis Antetokounmpo, ostentan la mejor marca de la Liga con 48-14, llevan siete triunfos en fila y es el primer equipo en clasificar.

“Podemos hacerlo. Debemos tener confianza en nosotros. Somos un equipo unido, nos llevamos bien, jugamos bien, cada uno sabe su rol, todos hacemos algo, todos contribuimos”, apuntó Antetokounmpo, quien esta campaña promedia 26.8 puntos, 12.6 rebotes y 5.9 asistencias, actuación que lo coloca como favorito para llevarse el ‘MVP’.

Y uno de los cambios de mayor éxito para la franquicia fue la contratación de Mike Budenholzer. El coach que se hizo en las Espuelas y que estuvo los últimos años con Atlanta –donde quedó en en la antesala de las Finales en 2015– sabe qué hacer para no fallar en playoffs.

“Aprendí mucho en Atlanta. Llegamos con mejor récord en varias ocasiones a series y caíamos. Sé lo que se debe hacer, y tenemos que seguir jugando igual, no bajar los brazos nunca. Jugar con la misma energía y confiar en nosotros, tener confianza en que podemos ganar a cualquiera, y eso ha pasado ahora”, expresó el estratega.