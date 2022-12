Motivan Serie A y Mundial 2026 a Guillermo Ochoa

Milán.- El portero mexicano Guillermo Ochoa manifestó que la posibilidad de jugar en la Serie A era algo que no podía pasar y por ello decidió fichar con el Salernitana.

"Jugar en la Serie A es una linda oportunidad, es una opción que no podía dejar pasar. Por supuesto Morgan (De Sanctis, director deportivo del club italiano) me ha platicado los objetivos del club, me ha contado el crecimiento y el futuro del club y me gustó mucho.

"Por supuesto que atrás de esta decisión tenía diferentes opciones para continuar con mi carrera en otros países, pero no quería dejar pasar más tiempo. Terminé la Copa del Mundo y yo quería de inmediato volver a trabajar, jugar y sumarme a un proyecto, y el proyecto del Salernitana me gustó mucho y estoy contento con la decisión que tomé, de poder estar aquí, de sumar con mi experiencia al grupo dentro y fuera de la cancha".

Ochoa, ex del América, lamentó las pocas posibilidades que tienen los porteros de Latinoamerica para poder emigrar a Europa.

"Como portero latinoamericano no es fácil encontrar un club en Europa. Hay muy pocos porteros latinoamericanos en Europa, soy el primero portero en la historia de México que juega en Europa y después encontrar un equipo que años atrás diera la plaza extracomunitaria para un portero era más difícil. Desde hace unos años tengo el pasaporte español y ahora es más fácil. Siempre había tenido las opciones de equipos top, pero con la plaza de extracomunitario era muy difícil, me pedían el pasaporte europeo", contó.

Ochoa, que oficialmente fue presentado como jugador del equipo, también explicó que desea mantenerse en el mejor nivel posible porque desea retirarse como el arquero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que será en Norteamérica.

"El tener tanta gente detrás es una responsabilidad para mí, lo es porque yo lo tomo como que debo ser un ejemplo para los chicos, para los niños de una carrera profesional, de cómo ser profesional por muchos años. Por supuesto en mi carrera hubo momentos buenos, momentos malos, pero siempre profesional y serio, y hoy mantengo la ilusión de mantenerme en un alto nivel y jugar el próximo Mundial, que se juega en México, y poder terminar mi carrera en ese Mundial", manifestó.

Ochoa podría debutar con su nuevo club el 4 de enero próximo, cuando el Salernitana enfrente al campeón defensor, Milán, en la Jornada 16.

"Es sin duda un partido difícil para todos, el Milán es un gran equipo, es un equipo con excelentes jugadores y yo creo que para nosotros como equipo es una motivación el recomenzar el campeonato después del parón, es motivante para prepararse y comenzar bien el año", dijo.

Por su parte, Morgan De Sanctis, declaró que Ochoa les puede dar mucho dentro y fuera de la cancha.

"La llegada de Ochoa se debe a que a principios de año habíamos razonado que los porteros de los que dispone el Salernitana debían garantizar la fiabilidad durante toda la temporada, luego la lesión de (Luigi) Sepe cambió las estrategias. Esta oportunidad se ha desarrollado para dar la bienvenida a un campeón como Ochoa al equipo y pensamos que podría ser un valor agregado dentro y fuera de la cancha.

"Guillermo participó en cinco ediciones de la Copa del Mundo y cuando nos conocimos inmediatamente mostró mucha ilusión y ganas de venir a jugar a Italia porque quiere lograr su objetivo de participar en su sexta Copa del Mundo".