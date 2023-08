A poco más de dos semanas para que vuelva a subir al cuadrilátero, la boxeadora juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández dice que no se siente presionada por pelear ante su afición, a la que considera muy conocedora del boxeo y muy exigente. Diana peleará el 1 de septiembre en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, en la función que encabeza el local Miguel ‘Mickey’ Román.

La cartelera boxística es presentada por Promociones del Pueblo en asociación con BXSTRS y será transmitida a más de 20 países de Hispanoamérica a través de ESPN Knockout.

Tener el apoyo de su propia afición significa también estar en la mira de todo el público mientras se está arriba del ring intercambiando golpes y eso es una responsabilidad muy grande para los boxeadores, responsabilidad que ‘La Bonita’ ha sabido sortear en cada una de sus peleas en casa.

“Para mí siempre es un gusto pelear con el respaldo de mi gente, no lo veo como presión, aunque son personas que conocen de boxeo y te exigen el máximo esfuerzo. Pelear en un lugar con más de cinco mil fanáticos gritando tu nombre es lo mejor y lo más motivante que te puede pasar y no puedes responder de otra forma que no sea dejando el alma en el ring”, declaró Diana para las redes sociales de su promotora.

‘La Bonita’ llegará a este combate con una hoja de servicios en la que presenta 28 triunfos, cuatro de ellos por la vía del cloroformo, cuatro derrotas y un empate.

Sus promotores señalan que la juarense está cada vez más cerca de pelear por un título mundial, sobre todo después de los triunfos que ha tenido frente a peleadoras que ya saben lo que es ser campeona del mundo, como la uruguaya Gabriela Bouviere y la mexiquense Guadalupe ‘Lupita’ Martínez.

En el pleito estelar de la noche, el juarense Miguel ‘Mickey’ Román buscará saldar cuentas con el argentino ex campeón mundial Jonathan Barros. Además, se presentarán también el invicto Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores, los capitalinos Bryan ‘Destructor’ Mercado y Héctor ‘Sepulturero’ Munguía Jr., así como el fronterizo Ariel ‘Apache’ Moreno Jr., quien se mantiene imbatido en el terreno profesional.