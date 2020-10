Motivación al máximo

Marco Tapia / El Diario

Sabedoras de que el rival en turno no pasa por su mejor momento y que por el contrario ellas se encuentran en franco ascenso, las Bravas de Juárez visitan este día a La Máquina Celeste de Cruz Azul, en actividad de la jornada 9 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

El choque entre capitalinas y fronterizas se dará a partir de las 3:00 de la tarde, en el estadio 10 de Diciembre.

Dayana Navarrete quien ha visto minutos en los últimos partidos habló sobre el mejoramiento del equipo.

“Creo que la clave que nos ha favorecido mucho es la confianza dentro de la cancha, las jugadoras que inician dan todo y ya el segundo tiempo que son los cambios nos dan la confianza cuando entramos y eso nos favorece mucho”, comentó Navarrete.

La jugadora fronteriza también declaró sobre la confianza que el técnico Gabino Amparán le está otorgando para ingresar de cambio y tener algunos minutos de juego.

“Me he sentido muy bien, creo que he hecho buenos trabajos en los entrenamientos, si haces un buen entrenamiento haces muy buen partido, he ido mejorando cada día más, pero aún falta y voy a seguir trabajando”, dijo.

En cuanto al partido de este día, Dayana señaló que el rival en turno es un buen equipo y no hay que confiarse.

“Cruz Azul es un buen equipo, pero nosotros hemos tenido buenas rachas de ganar partidos, vamos con la mentalidad muy fuerte, con todas las ganas”, puntualizó.

El lunes anterior, en actividad de la jornada 8, el equipo juarense se impuso 3-2 a Toluca, y con ello se metió en zona de Liguilla, en donde quiere permanecer.

Por lo pronto el conjunto fronterizo se ubica en la octava posición de la tabla general con una cosecha de 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Cruz Azul viene de tres descalabros consecutivos mientras las Bravas andan en plan grande luego de conseguir dos victorias al hilo.

“Tenemos buena imagen de visita y queremos seguir por ese camino; respetando a Cruz Azul que pasa por una etapa difícil, pero es un equipo bueno, que ya tiene mucho tiempo creciendo y es competitivo”, señaló Gabino Amparán, director técnico de Bravas.

Mención aparte merece la defensa de FC Juárez, Alexandra Aguilar, quien apareció como parte del 11 ideal de la octava fecha.

La defensora tuvo una buena participación en el triunfo sobre Toluca. Aguilar tuvo precisión de pases (17), numerosos balones recuperados (15) y esféricos recuperados en disputa (7).