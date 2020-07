Motiva a Ibarra llamado tricolor

Cortesía FC Juárez

La jugadora de las Bravas de Juárez Gabriela Ibarra Hernández fue una de las 55 futbolistas que vivieron la concentración virtual de la Selección Nacional Femenil Sub-17, que estuvo a cargo de Maribel Domínguez, y expresó que este logro la motiva para continuar con uno de sus sueños, representar al país.

Del lunes 6 al jueves 9 de julio las 55 futbolistas convocadas tuvieron la oportunidad de saber lo que representa ser seleccionada nacional y conocer la estrategia y sello que debe caracterizar a las selecciones nacionales de México en cualquier competencia.

“Durante estas sesiones las jugadoras conocieron la labor que realiza cada una de las áreas que contribuyen para que sólo nos ocupemos de dar los resultados en el campo”, comentó Domínguez.

La estratega resaltó que, con los trabajos de esa semana, las jugadoras pudieron despejar todas sus dudas.

“Las he leído comprometidas y contentas de ser partícipes de esta actividad que ilusiona y que enriquece sus conocimientos”, dijo la entrenadora.

Respecto a cómo se encuentran las futbolistas tras la suspensión del Premundial que se llevaría a cabo en abril, Domínguez mencionó que las jugadoras y el cuerpo técnico están ansiosos por retomar las actividades.

“Esta concentración virtual es el primer paso para todo lo que viene, nos hemos mantenido en constante comunicación y no perdemos el objetivo que nos hemos fijado: calificar a la próxima Copa Mundial de la categoría”, aseguró.

La convocatoria virtual a la que fue llamada la futbolista juarense es tan válida como las que se hacían antes de la pandemia, ya que por lo pronto es la única manera en la que las distintas selecciones pueden reunirse y seguir con su proceso.

“Me siento muy motivada ya que he estado trabajando mucho, he venido esforzándome para lograr este sueño que poco a poco se está haciendo realidad, de verdad que me siento muy emocionada con mucha adrenalina por llegar a hacer las cosas bien para representar a mi país y poner en alto el nombre de Ciudad Juárez”, comentó Gabriela Ibarra.

La joven jugadora se muestra emocionada por el momento que vive, ya que trabaja a la par tanto con el FC Juárez como con la Selección Mexicana Sub-17, situación que busca aprovechar al máximo.

Gabriela es la segunda jugadora de Bravas que en su corta historia como club en el máximo circuito es llamada a una selección. Antes de que se presentara el parón en la Liga, Atzimba fue convocada por Christopher Cuéllar, director técnico de la Selección Nacional de México Femenil, e intervino en la Copa Chipre 2020, que se llevó a cabo en Lárnaca.