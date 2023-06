Montaño prepara su participación en Olimpiadas Juveniles de Judo en EU

El juarense Matías Montaño estará presente parte este fin de semana en las Olimpiadas Juveniles de judo de los Estados Unidos, que se llevarán a cabo en Shreveport, Louisiana. Montaño competirá en la categoría 9-10 años avanzados bantam 6 +44 kg, así como en U13 -52 kg avanzados.

“Este torneo es muy importante porque me cuenta muchos puntos para el Panamericano del próximo año y se me haría más fácil juntar menos puntos, o más, para ir al Panamericano”, declaró el judoca de 10 años de edad.

En el presente año, Montaño ha conquistado medallas en diferentes torneos, tanto en México como en la unión americana.

“Hasta ahorita me ha ido muy bien, he sacado muchas medallas, me he subido mucho al podio, me he estado sintiendo muy bien, especialmente con mis niveles de cansancio y de mi deportivismo, siento que voy muy bien preparado para este torneo. Tengo muchas esperanzas en este torneo”.

-En este año, ¿cuál torneo es el que más has difrutado?

“El Youth National en Lubbock, Texas, conocí a muchos nuevos contrincantes y estuvo muy divertido estar ahí. No me fue tan bien allá, creo yo, pero sí me fue bien a la vez y pues que bueno que también perdí porque tengo que aprender, es muy interesante el judo en diferentes lugares, en especial en Estados Unidos”.

-¿Y cuál ha sido el torneo más difícil?

“Para mí el mejor es el más difícil, pero en Estados Unidos el nivel está más arriba”.

Fue en el torneo de Lubbock, que Matías se quedó con el bronce al sufrir una lesión en su último combate.

“Creo que nomás me asusté porque nadie en un torneo me había jalado tanto y nomás me jalaba mucho y me jaló cuando yo había caído al piso y caí mal, y creo que nomás me asusté y ya. Me lastimé el hombro izquierdo”.

Para estas Olimpiadas Juveniles, Matías ha entrenado junto a su sensei Óscar Alvídrez, especialmente en gimnasio, técnicas de pierna, combinaciones y sobre todo en la estabilidad.

“Agradezco mucho a mi sensei por ayudarme mucho con esto y gracias por enseñarme este hermoso deporte”, comentó Montaño.

Además, Matías dijo que dedica los triunfos que ha obtenido especialmente a su familia y a sus compañeros del Colegio Americano, donde está por terminar el cuarto año de primaria.