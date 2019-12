Monarca del orbe

El objetivo era obtener fogueo y aprendizaje, pero además de eso el artemarcialista chihuahuense Jorge Moreno se convirtió en el mejor peleador del mundo de Jiu Jitsu al obtener el oro en el Campeonato Mundial de la disciplina, torneo con modalidad sin kimono desarrollado en Anaheim, California el pasado domingo 15 del mes en curso.

“Me siento muy bien, primero que nada porque sigo sin lesiones, no regresé lesionado y segundo porque pude avanzar a la final y logré ganarla”, dijo el originario de Delicias, Chihuahua, quien ganó en la categoría de Menos de 70 kilogramos.

Cuatro combates, que constaban de un solo round de siete minutos, fueron los que el deportista de 30 años sostuvo en esta justa mundial, todos el mismo día.

Antes de viajar a Anaheim, Moreno recalcó la importancia de la condición física para este torneo.

“Levantarme temprano a las 5 de la mañana a hacer circuitos de cardio por seis semanas me ayudó mucho, en competencias pasadas en el primer combate ya sentía pesado al respirar”, declaró.

Moreno Olivas fue el mejor de 20 artemarcialistas de diferentes partes del mundo, aunque él enfrentó en todos sus combates a representantes estadounidenses.

Para el deliciense la pelea más complicada fue en la semifinal, incluso más que el duelo por la medalla de oro.

“La semifinal la sufrí mucho y sentí que se me quería salir el estómago del esfuerzo”, comentó Moreno.

“En la final no sé si el otro peleador ya estaba muy cansado de sus otros combates o no tenía la habilidad”, añadió. Después de cada pelea, los artemarcialistas que avanzaban a una siguiente fase tenían dos contiendas para recuperarse y volver al área de combate, es decir, aproximadamente 15 minutos de descanso.

El peleador chihuahuense confesó que no pensaba llegar tan lejos en este torneo, pero mencionó que su mentalidad cambió durante las peleas.

“Desde el primer combate, cuando estaba en desventaja, recordaba donde estaba y decía que tengo que usar todo, si a la siguiente pelea llego cansado ni modo y esa mentalidad la fui conservando”, externó. El siguiente paso para Jorge es continuar con su entrenamiento y prepararse para competir en un nuevo Campeonato Mundial de Jiu Jitsu, pero ahora en la modalidad con kimono.

“Quisiera participar en un Mundial con kimono, que es el Jiu Jitsu tradicional, y me han dicho que es todavía más grande y con más atletas que éste”, dijo el artemarcialista.

El Campeoanto Mundial de Jiu Jitsu con kimono se desarrollará en Las Vegas, Nevada, en agosto de 2020.