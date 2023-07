Misión: hexacampeonato

Con la meta puesta en sumar el sexto título de campeones consecutivo, pedalistas del equipo Soles de Ciudad Juárez competirán el 5 y 6 de agosto en el Campeonato Nacional Infantil de Ciclismo de ruta, que se llevará a cabo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Óscar Chávez, entrenador del equipo Soles, dijo que ésta será la edición número 61 del Nacional y recordó que el año pasado Ciudad Juárez fue la sede del evento, que únicamente se ha interrumpido en el 2020.

Soles ha sido campeón por equipos en los años 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022.

“Para mí es muy importante que los niños tengan su campeonato nacional y vamos a defender el título porque llevamos cinco años siendo campeones nacionales por equipos, en el medallero general llevamos cinco años campeones, pues vamos a tratar de defender este, que cada vez es más difícil”, dijo Chávez.

El entrenador juarense añadió que la clave para esos cinco títulos consecutivos ha sido la disciplina, la dedicación y mantener a los niños motivados y con ganas de entrenar.

Chávez explicó que aunque van como equipo, Soles representa a Chihuahua y las medallas que ganen se contabilizan para el estado.

“Le solicitamos al instituto uniformes y pues que no había dinero para los uniformes, nada para eso les pedimos. Y desgraciadamente no nos pudieron apoyar con los uniformes, entonces decidimos ir como equipo. Hay la posibilidad de que corras como estado, con uniforme de tu estado, o como equipo, entonces aunque vamos como equipo de todos modos vamos representando al estado de Chihuahua, o sea, el medallero es uno solo y yo soy el delegado de Chihuahua, pero cada equipo va como equipo”.

Yaretzi Aguirre, de 14 años, corre desde los seis y por lo mismo es de las más experimentadas y en este nacional cerrará su etapa infantil.

“La verdad me siento bastante preparada, lista, he entrenado y he dado lo mejor de mí en cada entrenamiento y pues me siento bastante lista, aunque a la vez nerviosa, pero segura”, compartió Yaretzi, quien ya sabe lo que es ser campeona nacional.

Aunque se siente algo nervioso, Alberto Acosta Pérez también se siente con ganas de ganar en la categoría de nueve años.

“He entrenado bien, el profe nos está poniendo a entrenar en el calor porque allá va a estar feo con el calor, así que el profe nos está entrenando así. Tengo dos años y medio y éste va a ser mi segundo nacional. En el primero quedé en segundo y ahora voy por el oro”, dijo Alberto.

“Me he preparado muy bien, me siento muy bien, siento que voy a quedar en el pódium”, señaló por su parte Ileana Segura, de 12 años de edad, que competirá en su tercer nacional y está segura de ganar medalla porque se propone cosas y cuando se las propone lo logra.

Finalmente, Ana Fernanda Ortiz, de 6 años de edad, pero ya con un título nacional en sus manos, señaló que ha entrenado todos los días porque va por otro campeonato.

“Me gusta este deporte porque me da más energía y me gusta entrenar, aparte me gusta venir porque me divierto con mis amigas”.

61° Campeonato Nacional Infantil de ciclismo de ruta

Mazatlán, Sinaloa

5 y 6 de agosto

Juarenses en la Selección Chihuahua

Nombre Categoría Equipo

Yaretzi Aguirre 14 años Soles

Alana Hinojosa 14 años Soles

Luis Raúl Veloz 13 años Soles

Robert Antillón 13 años Soles

Ximena Márquez 13 años Soles

Ileana Segura 12 años Soles

Zianya Aguirre 12 años Soles

Ana Regina Morales 12 años Soles

Leilani Ríos 12 años Soles

Marcela Ríos 11 años Soles

Ian Manuel Aldaz 10 años Soles

Leonardo Ortiz 10 años Soles

María Arroyo Hernández 10 años Soles

Alberto Acosta Pérez 9 años Soles

Itzae Aguirre Ávila 9 años Soles

Sara Martínez Marín 9 años Soles

Caleb Pérez Pérez 8 años Soles

Oswaldo Morales 8 años Soles

Ana Botello 8 años Soles

Ever Antonio Aldaz 7 años Soles

Nahim Barrios 7 años Soles

Ana Fernanda Ortiz 6 años Soles

Julio César Ibarra 14 años M Teen Bike

Erick Celis Ponce 12 años M Teen Bike

Alfredo Jáuregui Herrera 12 años M Teen Bike

Sergio Alejandro Contreras 11 años M Teen Bike

Derek Flores 10 años M Teen Bike

Sebastián Santana 10 años M Teen Bike

Eder González 8 años M Teen Bike

Allison Moreno 8 años M Teen Bike

Diego Durán 14 años Desert Fox

César Treviño 12 años Desert Fox

Mateo Fierro 12 años Desert Fox

Alejandra Guerrero 11 años Desert Fox

Ana Paula Treviño 9 años Desert Fox

Miguel Fierro Medina 6 años Desert Fox